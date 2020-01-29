刘强东案二次开庭，京东称“个人行为与公司无关”

1月28日，刘强东案在美国明尼苏达州民事法庭开展第二次庭审，本次庭审持续了一个小时左右，主要争论焦点在于：京东对刘强东涉嫌袭击行为是否有连带责任。

京东认为刘强东的涉嫌袭击行为属于刘强东的个人行为，与公司无关，要求法官判决解除针对他们的起诉。

原告律师认为，刘强东在涉嫌袭击时，运用了公司资源，属于职务行为。同时，京东作为公司，有预见刘强东该行为可能造成对他人伤害的可能性，因此京东应该承担责任。

据悉，法官会在90天内就京东律师的动议作出判决。