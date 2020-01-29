刘强东案二次开庭，京东称“个人行为与公司无关”

内容字号：默认大号超大号
段落设置：取消段首缩进段首缩进
字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体
1月28日，刘强东案在美国明尼苏达州民事法庭开展第二次庭审，本次庭审持续了一个小时左右，主要争论焦点在于：京东对刘强东涉嫌袭击行为是否有连带责任。
京东认为刘强东的涉嫌袭击行为属于刘强东的个人行为，与公司无关，要求法官判决解除针对他们的起诉。
原告律师认为，刘强东在涉嫌袭击时，运用了公司资源，属于职务行为。同时，京东作为公司，有预见刘强东该行为可能造成对他人伤害的可能性，因此京东应该承担责任。
据悉，法官会在90天内就京东律师的动议作出判决。
软媒旗下网站：IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家
软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用
IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。
Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.
软媒公司版权所有