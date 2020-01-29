AMD第四季度营收21亿美元，净利同比增347%

北京时间1月29日凌晨消息，AMD今天公布了2019财年第四季度及全年财报。报告显示，AMD第四季度营收为21.3亿美元，比上年同期的14.2亿美元增长50%，比上一季度的18.0亿美元增长18%；净利润为1.70亿美元，比上年同期的3800万美元增长347%，上一季度的净利润为1.20亿美元。AMD第四季度业绩超出华尔街分析师预期，但2020财年第一季度营收展望未能达到预期，导致其盘后股价下跌3%以上。

第四季度业绩概要：

在截至12月31日的这一财季，AMD的净利润为1.70亿美元，每股收益为0.15美元，这一业绩好于上年同期。2018财年第四季度，AMD的净利润为3800万美元，每股收益为0.04美元。不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），AMD第四季度调整后净利润为3.83亿美元，相比之下上年同期的调整后净利润为8700万美元；调整后每股收益为0.32美元，相比之下上年同期的调整后每股收益为0.08美元，这一业绩略微超出分析师此前预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，31名分析师此前平均预期AMD第四季度每股收益将达0.31美元。

AMD第四季度营收为21.3亿美元，比上年同期的14.2亿美元增长50%，比上一季度的18.0亿美元增长18%，这一业绩也超出分析师预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，31名分析师平均预期AMD第四季度营收将达21.1亿美元。

按业务部门划分，AMD第四季度来自于计算和图形部门的营收为16.62亿美元，高于上年同期的9.86亿美元和上一季度的12.76亿美元；运营利润为3.60亿美元，相比之下上年同期的运营利润为1.15亿美元，上一季度的运营利润为1.79亿美元。AMD第四季度来自于企业、嵌入和半定制业务的营收为4.65亿美元，高于上年同期的4.33亿美元，但低于上一季度的5.25亿美元；运营利润为4500万美元，相比之下上年同期的运营亏损为600万美元，上一季度的运营利润为6100万美元。AMD第四季度来自于其他所有业务的运营亏损为5700万美元，相比之下上年同期的运营亏损为8100万美元，上一季度的运营亏损为5400万美元。

AMD第四季度运营利润为3.48亿美元，相比之下上年同期的运营利润为2800万美元，上一季度的运营利润为1.86亿美元；不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），AMD第四季度调整后运营利润为4.05亿美元，相比之下上年同期的运营利润为1.09亿美元，上一季度的运营利润为2.40亿美元。

AMD第四季度运营支出为6.01亿美元，高于上年同期的5.09亿美元和上一季度的5.91亿美元。不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），AMD第四季度调整后运营支出为5.45亿美元，高于上年同期的4.74亿美元和上一季度的5.39亿美元。

AMD第四季度毛利率为45%，比上年同期的38%上升7个百分点，比上一季度的43%上升2个百分点。不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），AMD第四季度调整后毛利率为45%，比上年同期的41%上升4个百分点，比上一季度的43%上升2个百分点。

全年业绩概要：

AMD全年营收为67.3亿美元，比2018财年的64.8亿美元增长4%；运营利润为6.31亿美元，相比之下2018财年的运营利润为4.51亿美元；净利润为3.41亿美元，相比之下2018财年的净利润为3.37亿美元；每股收益为0.30美元，相比之下2018财年的每股收益为0.32美元；毛利率为43%，与2018财年的38%相比上升5个百分点；运营支出为2.30亿美元，相比之下2018财年为2.00亿美元。

不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），AMD全年的运营利润为8.40亿美元，相比之下2018财年的运营利润为6.33亿美元；净利润为7.56亿美元，相比之下2018财年的净利润为5.14亿美元；每股收益为0.64美元，相比之下2018财年的每股收益为0.46美元；毛利率为43%，与2018财年的39%相比上升4个百分点；运营支出为2.09亿美元，相比之下2018财年为1.86亿美元。

业绩展望：

AMD预计，2020财年第一季度营收约为18亿美元，上下浮动5000万美元，同比增长约42%，环比下降约15%，未能达到分析师预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，30名分析师目前平均预期AMD第一季度营收将达18.6亿美元。

股价变动：

当日，AMD股价在纳斯达克常规交易中上涨1.27美元，报收于50.53美元，涨幅为2.58%。在随后截至美国东部时间周二下午4点31分（北京时间周三凌晨5点31分）的盘后交易中，AMD股价下跌1.60美元，至48.93美元，跌幅为3.17%。过去52周，AMD的最高价为52.81美元，最低价为19.05美元。