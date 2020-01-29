新型冠状病毒是科学家人为泄露出来的？这你也信？

新型冠状病毒和2018年武汉病毒所科学家发现的病毒毫无关系。遇到阴谋论，先给自己点冷静的时间

讨论一个很简单也很惊悚的问题：

这次的新型冠状病毒（2019-nCoV）是不是人为泄露出来的？

这个问题可不是我瞎编出来的，最近两天来找我求证的人只怕得有上百，其中不少还是各自领域的大专家和大领导。

大家的“根据”，主要就是下面这个旧闻：

2018年，中科院武汉病毒所的科学家发现了一种能够感染猪的冠状病毒（SADS-CoV），这种病毒导致了广东一些猪场中暴发了猪的某种传染病。当时科学家们根据基因序列分析，猜测那种病毒的天然宿主是蝙蝠。这条科学发现，还上了当时的新闻联播。

现在，我们已经知道这次的新型病毒（2019-nCoV）也是一种冠状病毒，科学家们同样也猜测它的天然宿主是蝙蝠。

那么问题就来了，这次的病毒是不是就是上次那个病毒？

武汉的科学家是不是不小心（甚至是故意地）把这个病毒泄露出来了？

2018年的新闻

详细讨论之前，先给个结论（重要的问题说三遍）：

不是！

不是！

不是！

新型冠状病毒和2018年发现的那个病毒毫无关系！

新型冠状病毒和2018年发现的那个病毒毫无关系！

新型冠状病毒和2018年发现的那个病毒毫无关系！

光说结论当然就没意思了，我们来好好证明一下。

我保证这是个轻松的证明过程，而且闲着也是闲着，我想你也不介意再学点和新型冠状病毒有关的新知识。

2018年，武汉病毒所的科学家们发现那种能让猪拉肚子的SADS病毒以后，将他们的研究结果发表在著名的自然杂志，并且第一时间就上传了该病毒的基因组序列（如果你需要查询的话：GenBank ID：MG557844）。

而这次新型冠状病毒（2019-nCoV）的基因组序列，中国科学家也已经在第一时间公开（GenBank ID：MN908947）。

这些信息足以帮助我们理解两者的关系。

具体数据分析如下

（特别感谢中国科学院的刘翟研究员和他的研究助理喻萍。下面的数据分析和作图都由他们完成，并由第三方专家确认。如需引用请获得授权。文中序列分析数据来源于GISAID数据库和GenBank数据库，特别感谢为武汉新型冠状病毒研究提供序列的科学家们，感谢他们在GenBank和GISAID等上分享的数据）

首先做个最简单粗暴的比较，咱们直接看看，不同病毒的基因组序列有多像。

这个道理很简单：如果这次的新型冠状病毒其实就是2018年武汉科学家发现的那个病毒，两者的基因序列应该100%一样，或者至少是接近100%一样。对吧？

但是结果如何呢？

以新型冠状病毒的基因组序列为基准，与之相似度最高的，是一种在蝙蝠里发现的病毒（红色，96%相似），这也是为什么科学家们认为，这种新型冠状病毒的天然宿主是蝙蝠。

图1：基因组序列对比

接着，它和SARS病毒也有大约80%的相似度（蓝色）。这个差异已经相当的显著，这也是科学家们第一时间就排除了这种新型冠状病毒是SARS卷土重来的原因。

然后，它和MERS病毒的相似度就已经很低了，大约50%多点（绿色）。也就是说，这种新病毒和2012年肆虐中东的冠状病毒只是非常遥远的亲戚。

现在请注意，你最关心的比较来了：新型冠状病毒，和2018年武汉科学家发现的SADS病毒，基因组相似度是最低的！仅仅略高于50%。

这个差距，通俗的打个比方，已经跟人和狗的差距差不多了：两者都是哺乳动物（病毒），但是基因组实在是相似程度太低。别说不可能是同一个物种，就连亲戚关系都非常可疑。

从基因组序列出发，新型冠状病毒（2019-nCoV），和武汉科学家2018年发现的病毒（SADS），毫无关系。

除了序列信息的直接比较，我们再来看看几种病毒的基因组大尺度结构的比较。

在这张图里，我们着重比较了病毒基因组里几个重要基因的排列和结构。当然了，其实你不需要知道任何技术细节，只需要知道一根棒代表一个基因，注意看不同颜色棒的长度和排列方式，看看它们彼此像不像，就足够了。

图2：基因组大尺度结构对比

相信你可以很清楚的看到，SARS病毒和它寄生于蝙蝠体内的亲戚，MERS病毒和它寄生于蝙蝠内的亲戚，以及SADS病毒和它寄生于蝙蝠内的亲戚，两两之间基因组结构都是很相似的。这也是科学家们认为这些病毒确实起源于蝙蝠体内的证据。

而这次新发现的新型冠状病毒，基因组结构比较接近SARS，但是和MERS病毒相去甚远，和武汉科学家在2018年发现的SADS病毒更是有巨大的差别。

从基因组大尺度结构出发，新型冠状病毒（2019-nCoV），和武汉科学家2018年发现的病毒（SADS），毫无关系。

最后，根据病毒的基因信息，我们还给好多种已知病毒绘制了详细的进化树，来看看它们彼此之间的亲戚关系到底有多远多近。

这棵树的左边，你可以认为是在遥远的过去，好多种病毒的共同祖先，这个祖先在漫长的进化历史上开枝散叶，逐渐变出了一大堆或多或少有些相似的子孙（右边）。在进化树上，靠近的枝桠上的病毒就越相似，散开的枝桠上的病毒就越不同。

然后你来看看，这次的新型冠状病毒，和2018年武汉科学家发现的病毒，在进化树上分开了多远？套用句俗话，这属于八百年前是一家，但是早就出了五服的远房亲戚了！

图3：进化树分析

从进化树的分析出发，新型冠状病毒（2019-nCoV），和武汉科学家2018年发现的病毒（SADS），毫无关系。

证明完毕。

这个结论说完，我们再稍微掰扯几句阴谋论的问题。

这几天伴随着疫情到处流行的阴谋论，当然还不止这一个，我估计你可能或多或少也听到过一些。

今天我们讨论这一个属于言之凿凿、还放出了所谓“证据”的，所以我在这里严肃的辟谣一下。别的很多阴谋论我认为连辟谣的必要都没有，甚至连在这里写出来的必要性都没有。无非就是哪个敌国又如何如何了，哪个疯子科学家又如何如何了。

其实你可能都有印象，每次伴随着重大事件的发生，阴谋论的流行都是难以避免的。我们这辈人可以想想，911，SARS，汶川地震，福岛核电站，你就说哪次没有阴谋论吧？哪次没有敌国和疯子的幕后黑手吧？

可这是为啥呢？

别担心，我不想随意的批判谁。实际上阴谋论能如此普遍的存在，本身其实就说明它的出现是非常合乎逻辑和满足需求的。

作为一个生物学家，我觉得这本质上可能是人脑的某种自我保护机制。在多变的环境中，我们的大脑希望寻找确定的因果关系，寻找合乎逻辑的“解释”。而且请注意，这个解释是不是符合事实不重要，它能自圆其说最重要。就像巴甫洛夫训练狗，每次铃铛响就有肉吃，这件事在自然界可从来没有出现过啊，但是狗可不管那么多，只要你有那么几次一边给肉吃一边摇铃铛，它就会固执地认为铃铛响了就有吃的，因为这个解释好记又管用啊。

咱们人类也一样，固执地在一生当中寻找各种确定的因果关系，各种解释。特别在遇到突发灾难性事件的时候，特别是在事件初期各种信息还不够完备的时候，人们需要寻找某种能够自圆其说的解释，满足自己在环境剧烈变化当中的掌控感，哪怕是一种虚幻的掌控感。

就拿这次的疫情来说，对于很多人来说，相信这个病毒来自一次精心预谋的投毒，都比相信这个病毒是自然演化的产物要容易接受。前者用我们习惯的逻辑很容易理解，我们也很容易找到可以怪罪的“责任人”；而后者充满了各种学术名词晦涩难懂，就算有科学家给你讲解，也不得不承认这里头有大量的未知难题和不确定性。

所以，想要彻底破除阴谋论实际上是做不到的。这可能是人类底层的心理需求！

我作为一个生物学家，遇到生物相关的问题不太容易陷入阴谋论，这不奇怪，我的看家本领嘛。但是遇到别的问题我也喜欢琢磨阴谋论啊！货币战争，喜欢！奶头俱乐部，喜闻乐见！共济会阴谋，过瘾！我一个受了20年科学训练的人都这样，我觉得你就算信阴谋论也一点都不丢人，一点都不奇怪。

但是，阴谋论有它生存的土壤，绝对不意味着我们就需要放弃自己的理性，屈服于恐惧和阴谋论的威慑之下。阴谋论固然能够给你的恐慌和焦虑提供一个方便的解释，但是它也顺便剥夺了你理性思考自己作出判断的机会。我们做不到看见阴谋论就认真的弄个辟谣，但是这件事你们人人都可以做到。

所有看到这个文章的读者，我知道这几天，你和我一样心痛，一样恐惧，一样忙乱，一样焦虑，一样出不了门只能刷手机，一样会收到洪水一样涌来的各种消息。

从今天这个例子出发，我希望你们在防疫救灾急如星火的这个时候，遇到任何消息，在相信之前，在转发之前，都可以多问自己一个问题：

这说法有证据么？

这说法是不是有点像阴谋论？

我决定了要放弃根据真实世界的证据做出判断么？

我决定了要放弃相信那些更有公信力、更有逻辑的信息来源么？

我决定相信一个捕风捉影无根无梢、但却永远能立于不败之地的理论么？

我决定屈服于自己的恐惧心理了么？

我真的要放弃自己的理性吗？

在灾难面前，我们作为普通人，能做的真的很有限。

但是作为一个现代人，我们绝对可以有理性的尊严。

共勉。