中国救了特斯拉，本土造车新势力慌不慌？

这是一个好故事：想改变世界的钢铁侠马斯克，差点栽在美国！但是被中国拯救了。



前不久，马斯克将启动国产Model 3的量产交付仪式以及中国Model Y项目。

令人意外的是，交付现场，他突然甩掉西装，跳起了一段尬舞，引起现场“忠实粉丝”尖叫连连。据雷锋网了解，这段舞蹈并非特意安排的。

此外，钢铁侠马斯克还特意对上海政府表示感谢。

他说，“我十分感谢上海政府，2019年，我们与上海政府一同创造了奇迹”。他甚至激动得有点结巴，据现场的特斯拉工作人员描述道。

那么，特斯拉到底要感谢什么呢？

2018年，特斯拉正面临一个巨大的危机。一季度再度亏损7.85亿美金的特斯拉，面对的是缺钱、缺车、缺人的三重困境。当时特斯拉拥有27亿美元现金。这并不算少，按财报之前的计算，特斯拉每分钟能够烧钱6500美金，这么算来，特斯拉的现金在2018年年底之前就将耗尽。

再加上融资这条路，华尔街对特斯拉却似乎已经失去了信心。信用评级机构穆迪将特斯拉信用评为“垃圾”级，而摩根大通，对特斯拉的股票也给出了“减持”建议。

这一度让特斯拉处在破产的边缘。

峰回路转，上海特斯拉的速度救了一命。

钢铁侠搭上“中国速度”

从2019年1月7日，特斯拉上海超级工厂开工建设，到10月15日进入调试阶段，再到12月30日首批特斯拉国产Model 3交付，特斯拉在357天的时间里，上演了一幕幕“中国速度与国民激情”。

其国产化的速度的确令人惊叹。

时间穿梭到去年年初，特斯拉3号超级工厂（一期）在中国上海临港产业区正式开工建设。作为上海有史以来最大的外资制造业项目，该工厂拥有汽车制造的四大工艺，包括冲压、焊接、涂装和总装，第一期工厂每年规划产能为25万辆。

马斯克曾公开表示，作为特斯拉在美国本土之外建设的首座超级工厂，他认为上海超级工厂年产50万辆汽车只是一个中期目标，从长期来看可能会突破100万辆，但彼时他并未给出时间表。

马斯克说，希望未来在全球每个大洲都建立特斯拉工厂，尤其看好中国和欧洲市场。在马斯克看来，出于经济考量，特斯拉在海外的汽车销售面临供应链和回款缓慢的问题，通过在海外市场当地建厂能够改善这些问题。

如今这些都得到了验证。尽管此次国产Model 3仅交付给15名特斯拉员工，但特斯拉中国工作人员在交付仪式上透露：“2020年1月份将交付更多的‘中国制造’。”

2020年1月7日，在特斯拉上海超级工厂破土动工一年之后，马斯克再次来这里，出席中国制造Model 3的交付仪式。

马斯克表达了对上海的感谢，他称“这是令人惊叹的上海速度”。

马斯克还宣布，特斯拉将在中国继续进行大量投资，在中国生产Model 3、Model Y以及“未来车型”。

其实，对于市场而言，中国需要特斯拉。

无论是特斯拉还是其他国际汽车厂商在华建厂，他们都会使用本土的人才、供应链，以及带动部分的就业机会。

当然，国内需要代表电动车较高水平的特斯拉进入市场，分享中国新能源汽车市场的同时，快速带动整个产业链加速发展。

更重要的是，特斯拉在中国建厂的优势更是不容忽视。

一方面，特斯拉在中国建厂可以极大降低人力成本。另一方面，在中国本地生产将免除部分关税，减少运输成本。此外，有业内人士表示，在中国建厂扩大产能也将进一步发挥规模优势，摊平总体的研发生产成本。

一位Tier 1工程师表示，特斯拉在华建厂的地区拥有世界上最健全的汽车供应链体系，上海周边分布有博世、采埃孚、德尔福、大陆等顶级零部件供应商，汽车产业配套相当完善，同时能够提供更强大的供应链支持。

总结2019年，对于特斯拉来说，是一个完美的结尾。

首先，销量方面，特斯拉官方公布了2019年Q4的销量为112,000辆，全年销量达到36.75万辆，实现了年初的36-40万辆的目标。

其次，国产Model 3实现了正式交付。从2019年1月7日工厂奠基，到12月30日10点新车交付，特斯拉仅仅用了357天。

1月22日，特斯拉市值盘后首次突破1000亿美元。特斯拉股价周二盘后交易中进一步上涨，一度达到555美元，市值突破1000亿美元，成为首家市值超千亿美元的美国汽车上市公司，突显了华尔街对电动汽车未来的信心。这一里程碑是在特斯拉股价突破420美元关口不到一个月后达到的。

除此之外，前不久，特斯拉官方宣布国产Model 3降价3.2万，算上2.475万的补贴，国产特斯拉第一次降到了30万以下。毫无疑问，中国市场会继续成为特斯拉业务拓展的助推剂。

国产特斯拉交付与降价，中国造车新势力慌不慌？

回过头来看，如今的特斯拉与当年颠覆诺基亚的苹果相似。二者都要“改变”世界。

正如苹果面世前，传统手机行业的发展近乎停滞。而在特斯拉出现前，传统车企的生产模式变革也十分缓慢，消费者离汽车智能化的距离也十分遥远。

当年，苹果把生产线搬到中国，它自己赚得盆满钵满，而中国本土市场也建立起了全球最完善的消费电子产业链。有业内人士表示，特斯拉在中国建厂，影响的不是特斯拉这一家公司，而是可能会给整个汽车产业带来一波冲击波。

所以，特斯拉扩大中国规模会催化产生一个结果：加速智能电动车的快速到来。

换言之，特斯拉最成功的地方，不是带来了多么革新的技术，而是其竟然能以一名“外来者”的身份，成功转变成智能汽车的世界。

一只大鱼游入中国新能源车市场，Model 3国产后是否会让蔚来、小鹏等国内造车新势力感到头疼？

去年5月份，Model 3国产版本起售价公布后，小鹏汽车创始人兼董事长何小鹏很快评论称，“我觉得Model 3国产版32.8万毫无竞争力，起码应该再降1万美元。现在和5年前已经完全不同，特斯拉的电池优势、智能差异和我们相比都已经没有。”

但面对主打智能化的多位造车新势力，中国市场能否如愿以偿的成为让特斯拉挣钱的存在呢？

蔚来是业界国内所有造车新势力当中与特斯拉最相似的一个。从创始人的背景（马斯克和李斌都成名于互联网行业，完成了原始积累，又投入了造车事业）到相似的豪华品牌纯电动汽车的定位。

除此之外，在造车新势力这边，最受投资者、业界人士看好的也是蔚来汽车。在上百家新车企中，蔚来率先上市，第一个达到万台交付规模。

不过据了解，一直以来蔚来的财务报告很是“难看”，其2018年亏损96亿元。高额的亏损让蔚来承受巨大的压力。造车意味着烧钱，蔚来目前仍在为找钱烦恼。

不仅如此，特斯拉的国产，一定程度上会对蔚来造成一些冲击。但是作为纯电动豪华品牌之外的新选择，生存压力会更小一些吗？

一位新造车企业工程师告诉雷锋网，国内新能源主机厂绝处也能逢生，如今国内新能源车的市场渗透率仍然很低，宽阔的市场足以容下群雄并立。

2019年12月3日，工业和信息化部发布《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》征求意见稿，表示到2025年我国电动车新车销量占比要达到25%左右，比之前的规划提高了5%。但2019年前11个月中，电动车新车销量为104.3万辆，而新车总销量为2303.8万辆，占比仅有4.53%。

按照这个形式推算，未来大约5的时间，国内电动车汽车市场至少要扩容5倍以上的新车。

面对如此庞大的市场，即使强如特斯拉也不可能一口吃下。

所以，寻求差异化竞争，对国内新能源车企来说，是能做到心底不慌的关键。例如，威马主打的都是10万元级消费市场，与30万元级的国产Model3正好形成错位竞争。

另外，抱团取暖也未尝不是一条应对之策。比如，小鹏和蔚来就抱在一起，准备共享充电桩，双方都能得利。

对于传统主机厂而言，“抱团”亦是应对产业变革的最佳姿态。2019年12月23日，上汽与广汽通过官方渠道宣布，两大集团在上海签署战略合作框架协议，达成战略合作。

国内车市由增量向存量转变，再加上新四化带来的转型升级，是传统汽车制造业走“下坡路”的根源。所以，面对未来的诸多不确定因素，抱团取暖已然成为行业内一种普遍现象。

如今，虽然特斯拉国产化气势汹汹打乱了国内新能源车格局，但促使行业加速洗牌并不是坏事。物竞天择适者生存，那些重视自主研发，又有技术实力的企业，会在这场洗牌中成为新的霸主也是一种可能。

特斯拉带来的“隐形”鲶鱼效应

特斯拉进入中国后对于中国现有汽车市场带来冲击的鲶鱼效应。

首先，在汽车行业陷入寒冬之际，为整个中国车市产业链注入了一针强心剂。

在动力电池系统领域，有新宙邦、多氟多、科达利、长盈精密、东山精密、沪电股份、均胜电子、安洁科技、三花智控等公司表示与特斯拉有合作关系。

在车身系统、内外饰、结构件等方面，与特斯拉合作的有旭升股份、常铝股份、天汽模、威唐工业、永利股份、万丰奥威、东睦股份、方正电机等公司。

在车载电子、车体电子方面，有长信科技、四维图新、大富科技、均胜电子、联创电子等公司参与。

特斯拉不仅给汽车产业链带来新的生机，还在开年之初溅起地图市场水花无数。

1月17日，特斯拉通过官网微博发布一条消息：特斯拉地图数据服务将更换为Baidu地图，助力你在出行的路上，拥有更美好的驾车体验。

其实，特斯拉自2014年入华以来，从四维图新到腾讯地图，再到Baidu地图，特斯拉不断更换中国区导航地图供应商。短短数年，引起了一场巨头大战的序曲：Baidu、高德和腾讯在汽车领域的胶着鏖战。

总体而言，新能源车是未来中国汽车产业的发展方向，而特斯拉的强力介入，应是一条“鲶鱼”，有望推动国内新能源车、电动车的发展。除此之外，引特斯拉“入室”，更使得国内供应商卯足了劲引，成为其服务商，当然也包括地图供应商。鲶鱼特斯拉，想改变世界的钢铁侠马斯克，搭上中国火箭能否盘活本土新能源汽车市场，作为消费者的我们拭目以待。