中国联通向湖北捐款3000万元，驰援肺炎疫情防控

IT之家1月29日消息 今日中国联通官方宣布，将向湖北地区捐款3000万元，助力抗击肺炎疫情！

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这注定是一个难忘的、非比寻常的春节，肺炎疫情牵动着全国人民的心。疫情就是命令，责任重于泰山，1月29日，中国联通通过国务院国资委专用账户向湖北省慈善总会捐赠3000万元现金用于疫情防控。除向湖北捐赠3000万元现金外，中国联通还在网络保障、疫区防控、便民服务、大数据支撑及免费开放精品业务等方面，全力以赴助力抗击肺炎疫情。

除向湖北捐赠3000万元现金外，中国联通还在网络保障、疫区防控、便民服务、大数据支撑、免费开放精品业务及畅通驰援通道等方面，倾尽自身资源禀赋，全力以赴助力抗击肺炎疫情。

全力做好全网应急通信与网络保障。除西藏以外的30个省（区、市）公司均已启动应急响应机制，针对全国范围内1922个重保疾控中心、重要医院，投入应急保障人员17738人次、应急车辆2189辆次。在疫情防控期间，中国联通积极配合政府部门发布包括疫情预警、交通状态、公共卫生提示及防控知识等在内的各类公益信息，总计40余亿条，为防止不良信息和谣言等在网上流传做出贡献。

全力做好对疫情重灾区的防控保障。中国联通为火神山、雷神山医院投入近千万元资金建设了通信网络，保障通信服务，并在36小时内星夜兼程完成火神山医院的3G/4G/5G网络开通工作，实现千兆网络覆盖。湖北全省定点医院涉及的共702个基站运行平稳。累计出动保障人员2648人次，车辆998台次，巡检通信线路10067公里，排查处理故障840处。应当地管局及地方疫情防控部门要求，发送疫情防控有关公益短信共计6780万条。其中武汉出动保障人员1091人次，车辆391台次，巡检通信线路7270公里，排查处理故障218处。

全力为重要客户提供便利化服务。中国联通为跨省支援防疫抗灾的人员提供免停机、紧急开机等服务，对奋战在医护一线的医疗工作者和支援团队及疫情严重地区的客户，在移动业务、家庭宽带业务、政企专线业务等方面，也竭力提供便捷服务，目前已在全国提供49000余家营业厅服务，投入6273名10010热线服务客户代表。此外，为减少人员流动、解决异地业务办理难等问题，中国联通积极发挥全国IT系统集中的独有优势，向全国客户提供异地业务办理、全国融合套餐等服务，并推出12项便民服务举措。

全力做好大数据支撑服务。疫情爆发后，中国联通在72小时内实现了大数据服务畅通有序，并以百员团队力保后续数据支撑精准有力，截至目前，中国联通已向31省通管局、卫健委累计提供数据报告150多份。

免费开放精品业务，为减少人员聚集做出贡献。在疫情期间，中国联通免费开放云视讯App会议服务功能，面向社会提供单次100方同时在线不限时、不限次的视频会议服务。截至目前，云视频为全国31省3617个机构召开会议4147场次，累计会议时长16542分钟。此外，联通视频公司和各省分公司加班加点，在IPTV和沃视频平台推出免费视频专区，满足疫情防控时期广大用户在家观看精品视频内容的迫切需要，截至目前，已有全国19个省的IPTV平台上线，有效减少人员聚集。

全力畅通驰援通道，众人拾柴火焰高。中国联通还建立起“总部+15个省分公司”与湖北公司本部与15个地市对口的支援关系，目前已完成向湖北的两批医疗、通信等物资的支援，后续将持续做好对口支援湖北各类物资的捐赠工作，并畅通联通员工自愿捐赠通道，以“众人拾柴火焰高”的团结与力量，为疫情防治做出贡献。