上海铁路局：因疫情防控需要以及客流变化，部分车次临时停运

IT之家1月29日消息 根据浙江发布官方元因子上海铁路局的消息显示，根据疫情防控需要以及客流变化情况，上海铁路局临时调整运输方案，明天起停运D703次、D704次等部分车次。

根据疫情防控需要，以及客流变化情况，上海铁路局临时调整运输方案，明天起停运D703次、D704次等部分车次。

已购买停运列车车票的旅客，可于票面乘车日期起30日内（含当日）持车票到车站窗口办理退票手续；在中国铁路12306网站购买车票的旅客，如尚未换取纸质车票，可在网站直接办理退票。以上均不收取手续费。

具体停运车次信息如下↓↓↓

1月29、30日上海虹桥开D704次停运，1月30、31日北京南开D703次停运。

1月29、31日，2月1日南京开D9546/7次、南通开D9548/5次停运。

1月29日至2月1日上海虹桥开G7559次、杭州东开G7560次停运。

2月1日南京开G7035次、上海开G7038次停运。

1月30、31日、2月1日上海虹桥开G9250/1次停运，1月31日、2月1、2日池州至上海虹桥加开G9252/49次停运。

1月29日合肥南开G9290次、亳州南开G9289次停运。

1月29日至2月1日上海虹桥开G9309次、杭州东开G9310次停运。

1月30、31日合肥南开G9505次、安庆开G9506次停运。

2月1日合肥南开G9501次、安庆开G9502次、合肥南开G9503次、安庆开G9504次、合肥南开G9505次、安庆开G9506次停运。

1月29日至2月1日上海南开D5403次、杭州开D5404次停运。

1月29日至1月31日上海虹桥开G4527次停运。1月30日至2月1日南昌西开G4528次停运。

1月29日至1月31日上海虹桥开G4077次、1月30日至2月1日南昌西开G4078次停运。