从返乡到滞留，他们成了坚守武汉的900万人之一

2020，武汉市牵动着全国人的心。

距离新型冠状病毒疫情爆发不过几天的时间，武汉、湖北就成为了全国乃至全球搜索的关键词。一场无声的战役悄然打响，所有人都不能置身事外。

武汉封城、湖北封省消息一出，疫情被试图控制的同时，有那么一些人，他们是创业者、是北漂沪漂的创企员工，他们从各地返乡庆祝春节，同时也成为了这场疫情之战的参与者和见证人。

面对疫情爆发，他们是那微弱但坚定的900万人之力。

汉口火车站，老吴拍摄

900万人还留在武汉城中，他们就是其中之一

他们只是普通人，但他们选择留在武汉，为这座城里献出自己的力量。

他们用双眼来勾勒和描述，还原这900万人的春节故事。

“平安夜不平安，病毒在武汉悄埋种子”

Michael是在美留学的博士，今年刚毕业的他准备就职于波士顿的一家科研机构。11月初，他回武汉准备过春节，却没想到2个月后他会被“封”在这里。

“我就住在市中心，但是完全感觉不出来。”Michael仔细回忆了2个月来的情况，当时平安夜朋友圈的确有传出华南海鲜市场有人感染的消息，周边武汉人也开始陆续买起了口罩并带上，“当时大家只能把自己做好，带上口罩。”

其实那一刻武汉人就开始警觉了起来，但是大家谁都没料到：12月24日平安夜并不平安，病毒悄悄在武汉埋下了种子。

考虑到波士顿的房子要2月份起租，提前离开也并没有地方可以居住，Michael和大多数武汉人一样选择在武汉过完春节再离开。

但是1月20日开始，疫情就开始全面爆发了。没有觉得特别严重的武汉市开始感觉到了危机。

疯狂的菜价、紧闭的商场无不暗示这一场战役的开始，“口罩不够用，都断货，而且能买到的都不是N95。”Michael和大部分人一样，选择了用自我隔离来阻断病毒传播，家里老人也都能理解。

“最难熬的就是不能出门，长时间下来家人和自己都觉得很辛苦。”谈及多久没出门了，Michael苦笑，“已经有1-2周了吧。”

疫情爆发后，附近的小区有传染和疑似的案例，而Michael所在的小区里则是进行量体温和隔离的举措，每天打扫卫生和消毒成为了挨家挨户和社区的必修课。

就在三天前，远在波士顿的公司主动联系了Michael，沟通了让他延迟上班的内容。毕竟在武汉封城的情况下，按照原计划上班也是不太可能的，现在，一切成为了未知数。

而这次疫情也牵动了全国、乃至全球的心。

疫情爆发后，武汉街上没什么人也没什么车，老吴拍摄

“家离华南海鲜市场步行3公里，如果提前知道，我也许不会回来”

老吴是武汉土生土长的男孩，更巧的是他现在住的房子是初中搬过来的，就距离华南海鲜市场步行3公里。“以前过年的时候，家里人会去那个地方采购水产，因为便宜、质量也不错，”老吴回忆道，“不过那里还卖野味还是第一次知道。”

老吴在一家杭州的互联网公司做产品，沪漂杭漂已经四年。他在1月21日从杭州出发回了武汉，当时他已经了解到了官方披露的情况。

“但是这个了解并不是现在的这个情况，如果是的话，我可能会取消回去过年的计划。”

老吴21日杭州起程，周边还是一派祥和，出租车上只有老吴戴了口罩，司机和另一个拼车的都没戴。火车站也就三成人戴了，在老吴看来，大家和平时没什么两样。

但是上车之后就不太一样了，老吴发现大家都戴着口罩。“因为我那一趟终点是汉口火车站，也就是所谓的疫区中心，所以大家可能还是有警惕性了，有九成人戴了口罩。”

老吴到汉口站发现，人比以前春运少多了，特别地铁，甚至不到平时的春运水平。

“回到家里，我发现父母也都知道这件事了。事实上他们知道我21号回来的事之后，叮嘱了好几次我要戴口罩。但是他们对这个疫情的严重性是认识不足的，因为当时的官方并没有通报太多病例。”

由于老吴家住的离华南海鲜市场比较近，所以元旦期间华南海鲜市场封掉的时候，老吴父亲还去凑了热闹。当时也不以为然，事态升级后，全家都很后怕。不过现在距离老吴父亲看热闹已经过去了14天，全家也放松了警惕。“武汉人都爱看热闹，”老吴心有余悸之余还不忘吐槽，“但要是万一真发生了什么，后果真不堪设想。”

2020的年夜饭是老吴印象中十几年内，第一次没有和爷爷奶奶一家人吃饭。老吴回想以前，家里因为人多，往年都是去大酒店吃。这次情况一出，大酒店全是排队着退年夜饭预订款的人。“一开始酒店还不愿意，后来人数越来越多，酒店也就只能全额退款了。”老吴叹了口气。

“封城前一天，父母还在商量到底要不要去拜年。结果那天早上我突然醒了，刷一刷手机腾的就坐起来了。看到说‘武汉的公共交通和火车飞机全部停运’，这还真的是一个非常大的举措，也是我长这么大第一次遇到。”老吴马上爬起床和父母说了消息，他们也很震惊。“当时我们就商讨出来两个事情。第一，准备去超市囤积一些生活物资；第二，就是去通知往年都会去拜年的长辈们‘今年就不去了’。”

在努力囤货的武汉市民，老吴拍摄

接下来，春节就变得无聊起来。对于像老吴这样在杭州打拼的年轻人，春节本来就是唯一的和小家庭、和长辈亲人接触的一个好时机，而现在这种情况下，和家人聚会、逛街、吃饭都成了不可能的奢侈。

“基本就像段子里说的，吃了睡、睡了吃差不多了。”老吴自嘲道。

假期不能出门，对老吴来说也挺难熬。老吴认为，封城之后任何公共交通工具都没有提供这一点对市民不太友好，9号令中也禁止私家车上路。“虽然后面有了补充说明，说了接到短信的车主才禁止，但是很多人因为没有看到补充说明，也不敢开车，这给市民造成不便了。”

对于公司联系说远程工作一事，老吴还是比较乐观的，毕竟想回去也不能回去，还不如开开心心的Work From Home。

这两天老吴发现，在超市买菜的人还是很多，但是100%都带着口罩。“蔬菜品种齐全，其他肉类水产也都有，价格也是平日价格，每个人都大包小包的采购，唯一不爽的就是蔬菜称量处爆了。排队的人流拐了三条队，排了半个小时才轮到自己称量。”虽然买菜成为了老吴的溜达项目之一，但他并不开心，戴着口罩还是能看到老吴的大白眼，“昨天确诊病例翻一倍了。”

“我们只是普通人，能为社会做贡献的机会不多”

老王和老李是同一家医疗消毒机器人公司的员工，老王是上海总部的CVM部署工程师，老李则是武汉人，一直在武汉市区的分公司上班。

2020年1月武汉爆出疫情，公司便开始紧锣密鼓的加速筹备消毒机器人的研发和交付。这批机器人在1月19日被第一时间送到武汉一线的医院，应对院感爆发应急处理，防止感染扩散。

作为机器人的后勤人员，老王做出一个决定，1月20日飞往武汉加入这场战斗。

但老王没有料到，疫情发展之快，武汉封城也随之而来。老王从一开始就不敢让父母知道自己的决定，只是谎报还在上海加班，所以春节回不去了。医院里病患与日俱增，就算不封城，老王自己也不敢回去，“病毒有潜伏期，家里还有一家老小，怕传染给他们。”

老王在武汉主要工作是部署调试消毒机器人，以及培训指导医护人员如何使用消毒机器人；同时还包括制定消毒计划，多大面积布置多少消毒点，需要使用什么消毒模式，以及消毒时长等。而老李的主要任务则是协调公司资源，沟通使用医院，调配物资，协助部署人员，保障生活物资交通。

工作期间的老王老李等人

老王和老李被分配到的医院是武汉中心医院，公司一线还有其他几位工程师被分配到不同的医院进行支援。

老李一直在武汉，可以说见证了疫情发展的整个过程。“事发时还不知道情况如此严重，当天还拜访了武汉中心院长，接下来几天才知道严重的。”老李回忆道，和武汉大部分市民一样，他们身在武汉，却从封城才知道事情严重性，而封城已经1月23日了。

“物资紧张，很多急诊的医护人员没有隔离防护目镜，仅带着口罩，甚至都不是3M的医用N95口罩。”老李表示，虽然近几天部分有所改善，但是随着全国各地疫情发展，武汉物资依然很紧张。

老李及其武汉同事早期在一线只有口罩，随着工程师老王等人和消毒机器人物资的到来，公司把能提供的基本防护设备都给到了。

疫情发生后，老李等人作为一线人员基本上没有休息，早上忙到晚上，还要通知家里人取消春节聚餐。

“我们在武汉有家的员工承受了很大的心里压力，我们不仅仅自己要前往隔离区（有确诊病人）、隔离病房（大量疑似和确诊），担心自己会被传染，并且工作完回家的时候在车里都不敢上楼，担心会传给家里人，有的家里有小孩有老人。”

老李感觉自己和家人似乎有一道屏障，这道屏障他不敢跨越，这道屏障是保护其家人的一道防线。“因为我们在武汉，出去工作家里人都是很清楚的，但是也很支持，我们作为一个普通人，有机会为社会做贡献的机会不多。”

为医院员工进行消毒机器人的讲解和培训

在二人看来，目前的境况不存在春节返工，在疫情结束之前会一直在一线进行消毒工作，并且在疫情结束之后还会做收尾工作。

“很感谢公司对武汉的支持，在第一时间内安排尽可能的消毒机器人、部署人员，和防护物资到达武汉，并提供资金保障在武汉人员的生活。我作为员工能做的支持就是保证公司的资源不会浪费，尽可能的发挥我们的作用到极致。春节后应该还会持续一段时间，保持工作吧。”老李微笑道，疲惫的脸上透露着坚定。

武汉封城实属是为了防止疫情的扩散，未避免大范围大面积的传播，而做出的无奈抉择。对于武汉封城，老李身为武汉人更多是理解，“就是网上普遍的一段话：牺牲一座城，保护一国人。”

老李说，他们的最大压力来自于对亲人的保护，他们不怕自我牺牲，怕的是因为个人的选择而威胁到家人的健康和生命。

“我们进到传染给14名协和医护人员的神外科，哪怕穿着隔离服戴着口罩，我们也背冒冷汗。我们进到发热门诊，看到大量咳嗽病人，满地咳的血。戴着口罩我们也会因紧张感觉到呼吸困难，这都是亲身感受。我们怕，怕的不是奔波在一线，怕的是回家。”

面对疫情，他们想尽一尽自己的微薄之力。

武汉的背后不止有他们，还有这些企业

目前全球新型冠状病毒感染确诊人数5997例，疑似9239例，死亡132例，治愈103例。其中湖北武汉确诊人数1905例，死亡104例，治愈47例。

在武汉和湖北全力与疫情斗争的同时，全国企业也在纷纷伸出援手，献出自己的一份力：共克时艰。

以阿里、小米等为首的企业，积极响应驰援，捐钱捐物表达着自己的爱心，为武汉输送物资；中通快递、圆通速递等十家快递企业绿色通道支援武汉；各大电商平台严厉打击恶意涨价行为，确保口罩足量供货和价格稳定，并且将一些紧俏产品进行补贴和严控；PP体育等春节期间提供免费观看服务，满足文化生活需求。

为遏止谣言传播，微信安全中心宣布对散布疫情谣言的账号进行限期或永久封禁处理。为降低人传人风险，美团外卖紧急推出“无接触配送”，优先在武汉试点。“无接触配送”也就是用户与骑手不直接接触，通过双方协商约定将餐品放在指定位置，避免面对面取餐。阿里巴巴集团旗下阿里健康联合支付宝紧急上线了在线义诊服务。目前，在线义诊只针对湖北省居民开放，以缓解湖北医疗资源的压力。

“此次疫情中，钛米消毒机器人在武汉中心医院，协和医院，中南医院等疫情中心的隔离病房，ICU，手术室，发热门诊等场景，共计三十余台在7*24小时工作。”上海钛米机器人表示，据了解钛米消毒机器人沿路径抵进式高水平消毒和自动多点终末消毒可以大幅降低医护人员风险，该机器人还在上海仁济，华山医院、中山医院、肺科医院、金山公卫、第十人民医院，等数十家医院进行7*24小时不间断使用。与此同时，公司还为前往武汉一线的员工提供了加班费、奖金、甚至特殊股权激励等支持。

武汉背后，不止有留守的武汉人和八方奔赴的医护人员，更有全国人民和全国企业的支持。

他们在努力，而我们在行动。