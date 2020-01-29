逆行者，共命运：驰援武汉“战疫”实录（上）

始发于武汉的新型冠状病毒感染牵动人心。截至1月29日上午9时，已确诊5997例，死亡132例，治愈103例，海外确诊64例，全国30多个省份陆续启动重大突发公共卫生事件一级响应。

辞旧迎新的春节，在这样一次骤然无形的疫情面前，欢乐的心情被凝重取代。命运攸关，同在一个地球上呼吸，全国，乃至全球都在严阵以待，共同战“疫”。

没有人做旁观者，他们主动加入了驰援武汉的暖流中。曾频临崩溃，但很坚持；明知危险，仍勇于前行。他们是这场“战疫”中最美的逆行者。

《后厂村7号》记录下驰援武汉的故事，分上下篇发出，他们是一线的志愿者、货车司机、防护用品的捐赠者、火神山医院的建设者等等，他们身上迸发着的光和热，温暖了这个寒冷的冬天。

【一】我们踩过的坑和忍不住的眼泪

讲述者：汪伟玲（新精英募捐管理团队需求组负责人）

原职业：赤峰享悦月子中心创办人

年龄：80后

发国难财的人太可气了，我们晚上开会的时候经常有人忍不住流泪。

做捐赠是一项艰难的工作，但我觉得非常有意义，非常自豪，家人也很支持我，甚至我的妹妹都被我征用过来当“接线员”了。

我们开始于大年初一，当时疫情形势开始严峻起来，我首先看到古典老师和我的朋友王晶都行动起来了，古典老师开始组织募捐工作，王晶在旅游业多年，可以负责从德国进货。

1、把一流物资送给一线医护人员

我作为志愿者加入了进来，负责和医院的需求对接工作，但我们不一样，刚开始的时候，大家看到医院公布了很多接受捐赠的电话和地址，我们刚开始挨个打过去，全部占线打不通，后来我们选择直接通过古典老师公众号的影响力，去直接找到需求防护物资的一线医务人员。

有湖北的医务人员和我说，他们的电话一直接个不停，捐赠物资满天飞，但一个都落不了地，特别着急，很多护士和医生都急哭了。

▲极度缺乏物资，雨衣当做防护服

还有在江西的一家医院，医生护士在没有任何防护物资的情况下，他们被要求必须接待确认病人，她们主任都哭的不行了，特别无助。

实际上，国家已经进驻到了口罩的生产车间，甚至都是生产一小批就直接送走，大家都在努力，我们希望作为补充，尽可能的去国外购买一批物资进来，并且直接对接给需求的医务人员。

就是把一流物资送给一线医护人员，我们还有三个关键词：合规、精准、透明。

合规是放在首位的，在我接触的医务人员中，已经有因为戴了不合规的防护物资而被感染的情况，这太令人揪心了，这就是辜负一线工作者的信任啊！

所以我们找到的物资一定是再三确认合规可用的，并且一定会有发票，请不要信任那些连基本的“收据+清单+公章”都不愿意给你的人，他们一般是小微商，也不懂货品真假。自己对自己货物都不负责，你怎么对使用物资的医护人员负责？

我们遇到那些发国难财的人特别生气，有的中间商找过来，一直在和我们讨价还价的纠缠，最后谈成了拿不出货来，浪费大家的时间！

现在好多了，我们的工作流程都打通了，渠道也非常靠谱，刚从俄罗斯购入了7万个口罩，还有全球各地采购来的医疗物资。

2、60多岁的老医生泣不成声

根据重要紧急程度，我们根据医院大小、紧急程度、所处地域、物资需求和接收要求等维度，把医院分成3等，配备不同支援力量。

一直到今天，我们电话了170家医院，加群200+个医生，发了50万医疗物资，采买了94多万的货物，现在接受到的捐款已经突破200万。

我每天早上睁开眼就是回微信打电话，每天加我微信的人不计其数，现在不停的也有志愿者加入我们，有30多个非常热心的伙伴管理着下面的微信群。

我们会拉真正的医疗物资使用者进群深度沟通，对接过程中，医院因为着急的原因，常常会把整个医院的资源需求都贴出来，或直接丢给你一个公告照片。

这样信号噪音很大，一方面捐赠方不知道实时信息，有的医院重复捐，有的会漏掉。另一方面，医院到底能不能用，需要什么标准都不知道。

我们的策略是直接建了一个群，每一个医生都是实名进来的，我们进行医院及身份真实性审核。

然后有了物资在群里实时讨论，也能确保货物到达一线手里，我们还会回访，也会把快递信息及时的公布出来。医生们很着急，一直问他们的物资到哪儿了。

▲物资极度短缺，医生把文件袋改成防护面罩

有一位来自湖北一家医院的60多岁的老医生给我们打电话，泣不成声，她是退休后返聘回来的，他们现在有确诊病例，特别缺防护物资，但大家还坚守在一线，我们特别感动。

甚至有的医生用透明文件袋改造成防护面罩在用，很多科室用雨衣当防护服，真的非常困难！

但，他们说，我的城，我去守，有你们在身后支持，我义无反顾，我直接泪崩。

3、只有透明是最大的善良

我现在人在赤峰，我们团队来自全国各地，都从未谋面，为了共同的目标聚集在一起。

赤峰的医疗工作者也特别让我动容，因为我们这里有确诊病例，赤峰市附属医院的医生通过我们的公众号加我的微信，但看了我的朋友圈之后说，他们的情况比湖北好多了，还是把物资优先给到更需要的地区吧！

他说，你们去把钱花在刀刃上！

很多物资不太着急的医院，他们也会提出自己有资金，希望可以用我们靠谱的渠道购买一批物资，我们非常欢迎，也有很多小的募捐组织找到我们，希望把资金并进来，大家一起购买放心的物资。

我们把需求分为，特别紧急的、一般紧急的、普通紧急的类型，这样做更有针对性，效率也更高。

另外，我们的采购渠道已经全面打通，基本的流程是国外采购→货运公司→中国大型机场→海关申报（绿色通道）→快递公司→国内医院。

现在海关有绿色通道，只要证明货物是捐赠的，有受捐单位的文件，都是免于检疫的，只要交关税就好。口罩现在是6%的关税+13%增值税，无纺布防护服关税率是8+13=21%

然后报关完毕，会有物流和快递公司，从机场提货直接送到疫情地区手上。我们全程透明，全部公示，不接受匿名捐款。因为透明是最大的善良！

4、没人做旁观者中国才会好

一直以来，很多医生进群，看到大家的反馈，心里真的百味陈杂。

超负荷运转，濒临崩溃，很多医务人员打电话的时候哭的喘不上气来，因为担忧难过，因为心疼同事们，也因为感动，有那么多来自全国国各地的陌生人，伸出援手，慷慨解囊。

我心疼的跟着流泪，心里特别不是滋味，我每天打字打到大拇哥抽筋，但是，我们不能停下来，多想这是一场梦，梦醒时，祖国各地喜气洋洋，多想自己是超人，能帮助更多的人！

我记得在第二个募捐信息发出后，有上百个人加我好友，上百个求助信息，还有找我们想捐款的人，我不想错过任何一个信息，唯有不停的回复！

还有盒马的人找到我们，说他们可以提供直升机帮我们把医疗救援物资运到医院，特别感动。

我说，我们有人出钱，有人捐口罩，还有人出飞机！

他们，来自全国各地，他们躬身入局，没有人做旁观者，这样的人多了，中国，才会好！

我们的祖国真的很强大，我们的人民很团结，那些发国难财的人，那些吃蝙蝠的人，都长点心吧！

【二】我妈妈去打病毒了！

讲述者：小小（火神山医院的建设者）

职业：中国铁塔湖北武汉分公司项目经理

年龄：80后

我们一家住在疫区的中心武汉江岸区，我有个3岁的女儿，撕心裂肺的哭不让我走，家里70多岁的父母心里一万个不愿意，我在家排行老四，是家里最小的女儿，但他们还是面露难色地同时表示支持我的工作。

这是除夕晚上发生的一幕，我接到电话，得知要赶赴疫情前线，立马投入准备工作。无暇顾及其他，老公说，“家里交给我”！

我是一名中国铁塔湖北武汉分公司的项目经理，团队的任务是新建基站挂装天线设备，位于武汉蔡甸的火神山医院将通过新建和改造的共4个基站，实现方圆500米范围内2G、3G、4G、5G全覆盖。

大年初一我们来到火神山，这家用于集中收治武汉新型冠状病毒肺炎患者的医院预计在2月2日整体移交军方。

医院毗邻知音湖，但这里不是备用水源地，安全方面不需要担心，医院建筑面积有2.5万平方米，床位大概有1000个。

这是一场和时间赛跑的战斗。

说不怕是假的，我亲戚朋友都在给我打气，我现在成了他们的骄傲。经过一天一夜的奋战，正月初一上午11点，火神山的第一个基站建设就已完成。

疫情就是命令！年前得知任务之后，很多同事都报名参加，后来考虑为了保障通信工程的速度和质量，经验丰富优先，武汉本地优先，这支突击队经验丰富且身富力强。其中，我是唯一的女性。

女生在现场上厕所不方便，有时候还需要翻栏杆，我不怕，从小农村长大，野性子。

而且，有的同事冒雨蹲在那里调试设备两小时，站起来时差点摔倒，都在为了打赢这场战斗。

我女儿总说，妈妈去打病毒了！晚上回到家想第一时间扑到我怀里，但非常时期，特殊任务，丈夫会赶紧拦住女儿，我得先去卫生间消毒洗澡换衣服，我也做了隔离的心理准备。

这些天，我往返于火神山和雷神山，看着自己生长的土地，总是心生恍惚，这辈子能遇到这样的事情，就像梦一场，开车在路上一辆车都没有，而我去的是火神山和雷神山！就像武侠小说里一样，现在发生的都是真实的吗？

我时常问自己。

走在这条泥泞的道路上，寒风刺骨，冷雨飘零，可我坚信，泥泞之路会变通途，风雨交加也会迎来温暖的太阳，那时，岁月静好，把酒言欢！

【三】满城是爱，疫情一定可以过去

讲述者：徐先生（武汉市抗疫情志愿者）

职业：湖北通信人

年龄：1988年生

1月23日10时开始，武汉全城公交、地铁、轮渡、长途客运暂停运营，机场、火车站离汉通道暂时关闭。“武汉封城”了，看着网上对武汉的谩骂，我想说：

没有被禁锢的城，只有不离开的爱。

希望武汉可以和和每一个出现疑似、确诊病例的城市一样，大家一起预防，一起治疗。

我们不乱跑，你们不谩骂。

大家一起面对疫情，一起消灭疫情，一起打赢这场没有硝烟的战争。

我是一名武汉的通信人，也是武汉新型冠状病毒疫情的志愿者。

1、“我妈不知道我是志愿者”

除夕夜，朋友圈有人说需要在武汉的司机车主，然后我就进群了。因为武汉公共交通关闭之后，医务人员上下班非常不方便，有的医生住的很远，三四天都没有回家了，有的医生为了上班，提前三个小时骑车上班。

我就想，他们在医护岗位已经很辛苦了，别让他们再上下班的时候那么受累，因此，我成为了志愿者，接送医护人员的志愿者。

但后来慢慢扩大到接送物资、送餐等等。

这份“工作”我没敢告诉妈妈。她远在美国，家里其他人不知道我当志愿者了，估计知道了肯定会劝阻我的。我妈总给我发消息说“别出家门”，因为他们单位有被确诊的。

其实，就算我妈知道了，她劝阻我，我也会坚持去做的。我们做志愿者的好多80后、90后，甚至00后的司机车主，就我一个人都加入了二三十个群，都是500人的大群，而且大家只要加入，没有一个退出的。

▲志愿者群

一旦有发布任务，大家都抢着报名，然后基本一个小时内就可以将捐赠的物资送到医院。真的是希望早一点送到，就可以早一点更新装备，早一点投入疫情对抗。我们在完成任务之后，会一起说一句：“武汉，加油！”

你看，在我沟通过程中，志愿者的群里消息就没有停止过，我都把这事儿当做呼吸一样自然的事儿了。像我的车，加满一箱油，也就能跑上一天多，因为太忙了。

除夕那天我是17点多出门的，送一个人民医院的医生回家，我到家就23点了，煮了碗面条就算是年夜饭了。

▲我的年夜饭

在志愿行动第二天，早上6点半出门，凌晨1点回家，送了多少医护人员不记得了，但是武昌、汉口、汉阳、光谷、青山、蔡甸跑了个遍，和小伙伴们一起装卸运送了近3000件手术级防护服、3000件医护级防护服、消毒水30箱近千瓶、医用级口罩若干，加起来一两百箱物资，一天开车接近300公里路程（限速60也得连续开5个小时，我真的是精力旺盛）。

要说累，一定很累，我基本上回家躺床上就能睡着，但只要在外面精神就很振奋，外面需要我。

2、“你能想象到的，都缺”

在初一，就开始有物资进入武汉了。大年初一，我就去收费站等物资，但因为高速出口不放行，货车在高速路口等了四个小时，那些可都是往协和医院发放的一级防护服，可以进入手术室的最高等级的那种。

其实民间反应很快，集资了很多物资，但是省内一些职权部门不让救援物资货车下高速，还有的直接把货车拉住，把民间捐赠的物资变成政府物资，非要走红十字会或者卫健委官方清点库存之后再发放。

但是这个周期太长了，医院等不起。

我接送的医务人员讲述，说是8个小时不敢吃饭不敢喝水，因为上厕所就要更换防护服，很多医生带尿不湿上班；有的医生防护服穿三四天，晚上就直接丢紫外线灯照射消毒，也顾不上管不管用了；有的医院没有防护帽，拿信封剪开当帽子。

初二那天我送一位医务人员去医院，他说他们的口罩只够坚持初三一天了，过了今天如果再没有新的，就只能“裸奔”了。

我当时还询问了他们需要什么类型的口罩，他说不挑类型，只要是口罩，管他 N95还是医用外科还是普通医用，只要有层布挡着就好了。

有家医院被匀了100个医用外科口罩，就很高兴的给院长打电话说有口罩了。这可是100只口罩，不是100包，而且还是医用外科的。

所以，外界说的武汉这边缺少物资，真的，缺少口罩、缺少防护服、缺少护目镜。初二晚上到了2000件防护服，爱心车主去转运，有70家医院分这2000件防护服，平均到一家医院才不到30件。





除了医疗物资，吃的也缺，你能想象到的，都缺。包括我送餐的餐厅，如果再买不到原材料，估计也不能给医护人员免费送餐了。

虽然现实条件如此艰苦，但我遇到的每一个医生，在我接触的任何时间点，都没有哪怕一点点绝望或者丧失信心的情绪。

尤其是在接受捐赠物资的时候，真的好开心，有种满血复活的感觉。他们让我越来越坚信，哪怕新型冠状病毒确实很突然也很有传染性，但是疫情一定可以过去。

3、“武汉加油！湖北加油！”

记得有一次在协和医院门口等待卸货的时候，遇到一个骑着电瓶车经过的路人，硬是要给我塞吃的，说她就住在协和附近，知道最近开始有很多货车送物资，每天家里人都会做很多吃的，让她带出来送给遇到的每一个帮助抗击疫情的人们，她临走的时候对我说了声谢谢，并且，深鞠了一躬。

也是在协和医院等待卸货的时候，来了一个饿了么小哥，没有防护服，只戴了口罩，主动问我们要不要帮手卸货。和他聊天，他说他最近接了好多订单，都是湖北省外天南海北的给协和医院的医生订的餐，送过水，送过吃的，好多订单备注里面还会写上：武汉加油！湖北加油！

我相信，这次疫情终会过去，但在这次疫情里所有武汉人、湖北人所表现出来的坚韧、勇气、执着、信念、生死之交的情意，都一定会转换为九头鸟内心最纯粹的动力与精神，并将影响整个一代人，乃至后面几代人。

因为，在我们面对外面的排斥、自身物资缺乏的前提下，用行动、用智慧、用能力、用决心破除黑暗，开辟出了一条通向光明的道路。

以后跟孩子们可以吹牛皮，你爹、你妈当年可是每天送几十箱、扛几百箱物资给医生治病救人的，不听话？你经扛还是2000箱衣服经扛？老实点，写作业去，写完了爸妈再跟你讲当年满城是爱的故事。

最后，我想说武汉加油！湖北加油！

【四】大年三十的晚上，他们为医护人员提供容身之处

讲述者：魏梅（酒店医护支援联盟志愿者）

职业：医学研究人员

年龄：90后

过去几天真的只能用悲壮来形容，我们除了去乞讨防护物资，消毒水，还要去对接餐饮。

从1月23日封城，到昨天国家才完全干预。这三天的空窗期，其实是对医务人员的折磨和对民众的考验。应该这样说，一线是很惨的。

真的是所有地方都缺物资：防护的、消毒的。所有地方都缺这些。

1、您问志愿者大概有多少，我们现在也不知道

我以前是在医院工作的一名护士，如今从事 CRA 临床研究工作。过年我因为休假无法去一线，1月23日，在武汉宣布封城之后，看到朋友圈，医生们实在太惨了。有很多医生回不了家，在各处找酒店，于是我就帮忙在网上到处找。

在没有酒店之前，医生们都是住科室和会议室，很多人是挤在值班室的床上。

最开始大家组建了车队，帮忙接送医生，后来车也不让走了，所以就只能住酒店了。到封路全部进行之后，医生们就是骑自行车上班或者走路上班。

医生是没办法的，一线工作压力大，上班的人少，说实话很多人都感染了，排班的人也排不过来，这么冷的天，又回不了家，大家一直在积极奉献。我就是希望在一线的医生老师能有个地方住，不要什么五星级，至少这么冷的天不要在外面受冻。

最开始第一个站出来的是我们的群主，她自己有酒店，包括他的业主好伙伴。他们有基本的消毒设备，尽管不完善，至少能在一线给医生提供一下休息的地方。第一天，因为很多酒店都是歇业状态，是没有员工的，只有老板一个人。他们做好消毒，免费让医护人员住，第二天好上班，继续干活。

所有人在大年三十那天都忙到一两点，甚至三点才睡，不停地对接只身在外回不了家的医生和护士，以及酒店情况。还有最重要的问题是消毒问题，我们害怕发生双方感染以及交叉感染的情况，到处找消毒水，后来幸运地遇到了消毒水的厂商，也提供了车队。

最开始我们只有几个人，群主，飞猪的小艺等等，我主要负责对接医护以及群里其他运作，还有几个跟群主关系好点的店家。一开始就我们几个人，从一个小群到现在有五六个群，有专供物资的，专供双氧水消毒水，还有提供口罩的。飞猪、饿了么协助我们的餐饮工作。包括志愿的骑手或者车队，全都是民间自发个人对个人的。

我们做的就是尽量收集信息，对接核实，然后确保医护人员能入住，而且还要跟进反馈比如能不能住进去，现在是不是满房了。我们必须做到实时更新。飞猪武汉、携程武汉还有一些记者都给了我们很多支持，一开始我们都是 Office 软件傻瓜式登记操作，飞猪进来了之后，就把我们的信息化水平提高了。酒店入住登记二维码包括酒店地图定位都是飞猪帮忙做的。

您问志愿者大概有多少，我们现在也不知道，我们现在群特别特别多，每个人每天都在像陀螺一样的忙。帮助了一线的医生，看到大家在最困难的时候有饭吃，有地方住，我真的很感动。

2、带着奉献的精神，也带着暴露的风险

也许我们在很多地方是留不下名字的，得不到官方认可的，甚至会有批判的声音说我们不为他人着想，增加了交叉传播的风险，真的会有反对的声音。

医护人员入住酒店之后，是没有人管他们的。我们也提前和医护人员说清楚了，因为特殊时期有地方住已经很艰难了。所以医护人员会自带床单被罩，我们自己写了入住须知，入住须知里面讲明白了要有基本的防护。

作为我们自己，就是一定要做好防护，我们是有培训的 PPT 的，我们每天都在强调的，就是一定要保护好自己，除非特殊情况，不要跟医护人员接触。

我们和医生沟通好，先做好基础的隔离，我们也在联系专业的武汉市的消毒公司对接，看能不能跟人家协商来协助我们，帮这些参与过的酒店进行一个彻底的消毒，因为这些酒店现在还没有对外营业。就算有对外营业大的，我们也只会说拿出很偏远的，比如说十间房来提供资源。

其实双方都是带着奉献的精神，也带着暴露的风险，一起扛在一线，不仅是医护，包括一线的酒店人员都是这样的。因为全是自发行为，如果大家害怕有暴露的风险，随时退出。我们没有任何强求，就真的是哭着在帮大家做登记，只能对大家说自己一定要保护好自己，也会跟医生强调一定要做好消毒。

我们这几天一直在对接消毒水，对街消毒的企业，然后联系车队志愿者过去拖消毒水，然后再联系分装瓶，就是那种大水瓶，我们自己分装，分装之后，今天还在派送，然后包括军运会的洗涤的厂家就是消毒布草的，也加入进来。

其实口罩之类的防护全都是我们自己买的。酒店人员，医护人员，我们自己，都是自己买的。

我们很穷，我们只能接受物资捐赠或者死皮赖脸的去找人家。这两天我们全部在找对接的渠道，有人想捐款我们是不要的，我们可以把它推荐到有卖口罩的那个地方。现在刚刚联系了一个空气消毒企业，准备给参与的酒店，特别是民营第一批没有防护措施的那些酒店，配一个空气消毒的机器。我们现在也在跟红十字会沟通交通管制以及定向捐赠函之类的。

到后面慢慢地，参与的人越来越多，包括一些连锁酒店站出来。这些全都是民间自治行为，连锁酒店其实有一个比较完善的消毒系统，所以我们在这点还不会担心，他们也是通过集团层层申报的。我们就帮他们接医护人员，目前我们为医护人员提供入住的酒店名单更新到7.0版本了。

现在国家干预之后，有的酒店直接被医院征收了，那医院肯定能保证它的消毒。有的酒店被政府征收了，那政府就要保证它的消毒。

3、我们很绝望，但也很坚持

我们现在一步步做大，想要帮助更多的人，包括一线的干警、义务的出租车司机或者是火神山医院工程的工人，我们很绝望，但是也很坚持。

政府来了，我们相信肯定能得到更好的安排。

现在就是参加的商家有的坚持不住，今天开始有酒店已经给我们反馈，没电了。因为大家全部都是免费提供的，本来存了很多电，但是房客很多，两三天就没电了。

房价不谈，光水电特别贵，这一块儿真的是压力很大，有的酒店一天下来就需要一千元的电费。对酒店商家来说，每天都是一大笔开支，都是自己在吃亏。

没电了很多医护人员就要自己充电。实际上我们武汉这一次，所有人上下一口都是不要捐钱，要物资，但是你说我们也不舍得让医护人员去充这个钱。

目前防护物资也还是跟不上，物资比如说卡在了仙桃回不来。大家现在就很被动，能不能呼吁一下大家，其实已经有很多捐赠到红十字会以及其他高层。不过相信马上就会跟上了，大家每天都在努力。

我现在就希望参与支援的商家能得到妥善的消毒包括正常的水电等补贴，也希望大家可以安安心心睡觉。

截止1月27日，武汉酒店医护联盟组织已经贡献出酒店超300家，房间数超10000间，接待医护人员超5000人。

如果疫情结束后，我会回顾一下这几天做的事情，然后和群里的小伙伴说声告别，回到工作岗位，继续在临床工作中推进临床研究，在岗位上好好发挥螺丝钉的作用。

大年三十那天晚上，一无所有的人，他们也力所能及地去帮助医护人员，真的是特别可贵的。

【五】驰行两百公里，为了让医护人员

吃上一顿热乎乎的饭菜

讲述者：谭德孝（给一线医护人员配送菜品）

职业：武汉美菜司机

年龄：90后

今年春节我本来是要回老家过春节的，但因为政府的号召，让在武汉工作的人不要回老家，免得把疫情带给家乡，我就决定留在武汉独自过年了。

大年初一晚上7点左右，我在工作群里看到来自黄石市中心医院和大冶市人民医院订单：米面、食用油、干调、水饮近6吨物资，非常着急，要求24点前送达。

这两家医院都是黄石市政府公布的新型冠状病毒定点医疗机构，当时我就意识到，这是一次给奋战在抗击疫情一线的医护工作人员解决吃饭问题的配送任务。

前一天晚上我在网上看到武汉医生的年夜饭都是方便面蛋黄派饼干，让人很心酸，而这些菜品无疑都是医生急需的，所以我主动报名，给医护人员配送菜品，希望能让他们吃上一顿热乎乎的饭菜。

报名的时候我没有想太多，就记得非典时钟南山医生说过的一句话，“把重症病人都送到我这里来”。我觉得我作为年轻人，作为90后，也应该是和前辈一样，有一个传承精神。现在这么多人都在一线，我也想贡献一点力量。

如果没记错，我们武汉美菜已为六家湖北的医院进行食品配送，而且我们公司的很多司机都和我一样自愿接受任务。

八九点钟的时候，物资装载完毕，出发。按照正常路线，如果走高速，3个小时就能到达目的地，但因为高速封闭，不得不绕道107国道，全程约在175公里左右。

当车辆开到鄂州、大冶交界处时，路上出现很多当地村民为防止疫情扩散而挖断的道路，这车菜品都是送到新型冠状病毒定点医疗机构，保障医护人员基本需求的，我就非常着急。这时候，距离大冶市人民医院还有40公里。

看了下周围，发现被挖断的这条路旁边还有一条路能通行，那条道虽然有点危险，但能够很快的到达，决定就走那条道。

已经深夜，天上下着雨，道路比较泥泞，再加上车辆较重，货车陷入路边软路基中，无法挪动。

车子刚陷下去的时候，我非常紧张，第一个想到是把这个事情报告上去，告诉医院那边我这边的情况，让他们有所准备；第二个想的是如何把这车菜品送过去。

担心救援的车子进不来这个地方，所以想了很多种方案，最先想到的是，用几个小车，分批次把货送到医院去，等疫情结束，道路解封之后，我再找居民把车拉出来。

我的同事常联合开上货车前往救援，70公里的路程，他开了2个小时，但因为当地又设置了新的路障，他的货车也无法通行，于是他带着所有的衣服和食物下车，冒雨打着手机灯，凭借导航，步行了3.9公里，才找到我。赶紧吃了些他带的东西，换了衣服。

为了货物安全，我们在还稍微暖和点的驾驶室呆一宿，快到天快亮的时候我才眯了一下。

第二天上午，不断有热心的当地村民给我送衣服、鞋子和食物，突然之间，觉得不管是什么样的困难我都可以克服。

我联系的吊车司机也到了，我们公司这边也辗转联系上鄂州市涂家垴镇、大冶市金牛镇的村干部，对方得知货车是前往医院配送物资，十分支持，马上了清障，让救援车辆进入。

下午三点多的时候，车辆终于发动，赶紧直奔黄石市中心医院普爱院区。

1月26日深夜，车辆送到黄石市中心医院普爱院区。

医院食堂已经下班，没法收货，又在车里睡了一晚上。早晨7点钟，食堂开门后卸货，10点半就卸完了，然后赶紧赶往大冶市人民医院。

一路很顺利，27公里的路，11点半就到了，下午3点多把货物卸完，医院这边已经协调了当地政府，为我们美菜配送车辆办理疫期的特别通行证，可走高速的特别通道，减少路途时间，所以我五点多就回到了武汉。

两个医院原定送达时间是当天的24点和转天凌晨的一点，我不仅没有如期的送到，而且还晚到了这么长时间，但医院方面一句怨言都没有，很热情地帮助卸货，真的很感谢。

回来后，我做了一下反思，为什么会出现这样的事情？这个事情和打仗一样，你必须要打胜仗，因为我们出发的目的是打胜仗，付出了很多努力结果这场仗没有打赢，我就觉得很内疚。不过我吸取了这一次的教训，以后做事会更小心一点。

从25号的晚上9点出发，到27号下午五点多回到武汉，这一路用了四十多个小时，走了二百多公里，虽然遇到了很多困难，但也发生了很多让我感动的事情。

我记得很清楚的一件事情是，有一个人给我送了一双鞋子，那个鞋子很厚很暖和，上面写着中国武警四个字，我估计送我鞋子的那个人应该是当兵退伍回来的，而且应该是在东北当兵，因为只有在东北当兵才会有的这么厚这么暖和的鞋子。

这趟行程，我到现在都没有告诉老家的父母，也不打算告诉他们，因为就算他们知道后不让我去，我还是一样不会改变主意，他们只会徒增担心。

你问我如果还有下一次，还是会遇到这么多困难，还会不会接受这样的任务？

我的答案是，我还会自愿出车。有了一次经验，下一次我相信肯定运送更好，更快。