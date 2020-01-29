引以为戒！一场同学会6人确诊感染新型冠状病毒，平均年龄22岁

IT之家1月29日消息 席卷全国的新型冠状病毒疫情受到广泛关注。今日午间人民日报援引自合肥市卫健委的一项集体感染新型冠状病毒的案例，其中1人自武汉返回。官方也希望借此提醒公众在特殊时期尽量减少人员聚集。

确诊病例17：马某某，男，22岁，合肥市肥东县人，1月19日自武汉回肥，1月21日与同学在肥东聚会，1月22日发病，1月23日入肥东县医院就诊，1月25日入安医一附院就诊，1月28日确诊，目前病情较轻，病情稳定。

确诊病例18：王某，男，22岁，合肥市肥东县人，1月21日与同学在肥东聚会，1月24日发病，1月25日入肥东县医院就诊，1月28日确诊，目前病情较轻，病情稳定。

确诊病例19：许某某，男，22岁，现居合肥市新站区，1月6日从广西梧州返回合肥（未经过武汉），随后无外出，1月21日与同学在肥东聚会，1月25日发病，1月27日就诊于合肥京东方医院，1月28日确诊，目前病情较轻，病情稳定。

确诊病例20：张某，男，22岁，现居合肥市肥东县，1月21日与同学在肥东聚会，1月24发病，1月25日入安医一附院就诊，1月28日确诊，目前病情较轻，病情稳定。

确诊病例21：魏某某，男，24岁，现居合肥市瑶海区，1月21日与同学在肥东聚会，1月22日发病，1月25日入安医一附院就诊，1月28日确诊，目前病情较轻，病情稳定。

确诊病例22：李某，男，22岁，合肥市肥东县人，发病前一直居住在肥东，1月21日与同学在肥东聚会，1月24日发病，1月25日入肥东县人民医院就诊，1月28日确诊，目前病情较轻，病情稳定。

截止1月29日早上七点，全国确诊5517人，疑似6972人，死亡131人，101人治愈出院。其中，湖北省新增新型冠状病毒感染的肺炎病例840例（武汉市新增315例）。