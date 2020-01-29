字节跳动医务救助基金：17人获资助，每人10万元

1月29日消息，由今日头条、抖音母公司字节跳动设立的“中国红十字基金会字节跳动医务工作者人道救助基金”公布了第二批17人资助名单，每人获得10万元奖励，最年轻的为95后护士。

受资助者是分别来自华中科大同济医学院附属协和医院、武汉市汉阳医院、武汉市红十字会医院的医务人员。他们在工作岗位上不幸被新型冠状病毒感染，基金将为他们拨付每人10万元的资助。

据介绍，这17人中有12名护理人员，5名医生，其中年龄最大的是一位52岁的主任医师，年龄最小的是一名1995年出生的护士。据介绍，该名护士所在科室的同事几乎都疑似感染，目前还不清楚他们是否确诊。

1月25日，字节跳动宣布向中国红十字基金会捐赠2亿元人民币，设立“中国红十字基金会字节跳动医务工作者人道救助基金”。根据基金规则，为抗击新型冠状病毒肺炎疫情而确诊感染的一线医务工作者，经审核确认，每位资助金额为人民币10万元；为抗击新型冠状病毒肺炎疫情而不幸因公殉职的一线医务工作者，经审核确认，每个家庭资助金额为人民币100万元。特殊情况则由基金管委会确认具体资助金额。

1月27日，基金向首批申报并核实的6名被感染医务人员拨付每人10万元的资助，截至目前，6位医务人员已收到资助。

该基金正持续面向全国开放申请，所有因参加抗击新型冠状病毒肺炎疫情而感染的一线医务工作者都可以参与。

申请由中国红十字基金会、字节跳动、地方红十字会和地方卫健委等各方人士组成的基金管委会审核通过后，由中国红基会从专项基金账户拨付资金。被感染的医务人员或直系家属可以在今日头条、抖音app里搜索“字节跳动医务救助基金”，直接进行申请。

附：基金资助第二批医务工作者名单（17位，姓氏笔画排序）

王女士，武汉市红十字会医院护士，2020年1月23日在武汉市红十字会医院确诊感染；

王先生，武汉市汉阳医院医师，2020年1月23日在武汉市汉阳医院确诊感染；

刘女士，武汉市红十字会医院护士，2020年1月26日在武汉市红十字会医院确诊感染；

刘先生，武汉市红十字会医院医师，2020年1月26日在武汉市红十字会医院确诊感染；

刘先生，武汉协和医院护士，2020年1月19日在武汉协和医院确诊感染；

李先生，武汉市红十字会医院医师，2020年1月13日在武汉市红十字会医院确诊感染；

汪女士，武汉协和医院护士，2020年1月19日在武汉协和医院确诊感染；

张女士，武汉市汉阳医院护士，2020年1月26日在武汉市汉阳医院确诊感染；

张先生，武汉协和医院护师，2020年1月19日在武汉协和医院确诊感染；

周女士，武汉市汉阳医院护士长，2020年1月25日在武汉市汉阳医院确诊感染；

孟先生，武汉市汉阳医院主任医师，2020年1月24日在武汉市汉阳医院确诊感染；

赵女士，武汉市红十字会医院护士，2020年1月23日在武汉市红十字会医院确诊感染；

胡女士，武汉市汉阳医院护士，2020年1月24日在武汉市汉阳医院确诊感染；

祝女士，武汉协和医院护士，2020年1月19日在武汉协和医院确诊感染；

唐女士，武汉协和医院护士，2020年1月19日在武汉协和医院确诊感染；

蒋先生，武汉市红十字会医院医师，2020年1月23日在武汉市红十字会医院确诊感染；

潘女士，武汉市红十字会医院护士，2020年1月23日在武汉市红十字会医院确诊感染。