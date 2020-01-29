网易追加捐赠1亿元，设专项基金

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IT之家1月29日消息 网易公司宣布追加捐赠1亿元人民币，设立新型冠状病毒疫情专项防控基金，向疫情较严重地区提供防疫抗疫支援。
此外，网易已投入近千万元筹措购买急需医疗物资；免费提供防护口罩及防护用品，已帮助20余万人；率先免费提供寒假线上课程，已惠及近6万学生和家长，持续助力抗击疫情。
网易公司表示，疫情专项防控基金将向疫情较严重的地区提供抗疫防疫支援，包括医疗物资和设备的采购，疫情防治药物的研发及一线医护人员的救助和关怀等。网易也将根据疫情实际情况，适时扩增专项基金的资金规模。
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