尴尬！美一官员因未经许可使用“成功小孩”表情包或面临指控

IT之家1月29日消息据外媒The Verge报道，“成功小孩”Sammy Griner的母亲近日向众议员Steve King发函要求禁止使用她儿子的图片。Sammy的母亲Laney Griner称Steve King是个“坏人”，因为他利用握紧拳头的男孩的励志图像作为其筹款工作的一部分并表示将起诉这位爱荷华州共和党议员。不过围绕网红表情包的著作权仍然是一个灰色地带。

Griner在周一发推文表示：“众议员King和他的竞选团队未经许可盗用了‘成功孩子’图像。我强烈反对King的做法及观点。”

“成功小孩”图像出现在竞选捐赠平台WinRed的在线广告中并要求捐赠相应的资金。Griner转发了在King的官方Facebook页面上发布了该图片的截图。目前已无法在King的页面上找到该帖子。

Griner和她的律师要求King在周三上午9点之前从与他或他的竞选活动相关的网站中删除任何“成功小孩”图像，并且任何网站不能未经许可使用该图片90天。他们还希望查看使用该图片筹集的所有资金并让King通知捐助者“成功小孩”与King及他的竞选活动无关。若King不满足上述条件Griner将对他以及他的竞选团队及WinRed提起诉讼。

King没有回复寻求评论的电子邮件。

▲律师函

Griner于2007年在Flickr上传了当时11个月大的Sammy在海滩上吃沙子，脸上表情坚定的图像。第二年，这张照片开始出现在MySpace上，标题为“我讨厌沙堡。后来它成为一种用来表示克服障碍夺得胜利的表情包并演变成后来的成功小子。

Griner的律师在发给King的信中写道：“我们的客户拥有向合法广告商许可使用'成功小孩'的权利。与您和您的竞选活动不同，他们遵循法律，我们的客户拥有批准或不批准使用的权利，您应为获得使用图片的权利付款。”

值得注意的是谁拥有这张网红照片的法律问题尚未得到充分验证。Griner曾和包括美国《国家地理》杂志社在内的诸多组织打过官司。