中国邮政增开武汉防疫捐赠物资寄递服务在线受理渠道

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为方便联系捐赠寄递服务，中国邮政继开通11183电话捐赠寄递渠道后，从1月29日起，再开通在线捐赠寄递渠道。
中国邮政表示，“地方政府、公益组织、企事业单位和医疗器械生产企业等机构对武汉地区的援助需求（个人捐赠或定向捐赠请直接与武汉红十字会联系）可联系我们，我们核实需求后将调配专门人员上门服务。”
此前，为了全面支持武汉当地抗击疫情的工作，1月25日，中国邮政集团有限公司紧急开通了绿色通道，义务寄递全国寄往武汉市政府指定接收的红十字会机构的捐赠物资。
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