国家卫健委专家：我们共同的敌人是新型冠状病毒，不是武汉人！

IT之家1月29日消息 在刚刚结束的国家卫健委新闻发布会上，专家们介绍了新型冠状病毒感染的肺炎疫情预防公众指导建议有关情况。此外专家们还回应了此前报道的500万人离开武汉得消息。专家组表示：我们共同的敌人是疾病，不是武汉人。隔离的是疫情，而不是真情。

发布会上，中国疾控中心副主任冯子健建议从疾病流行地区离开的人员最好进行连续14天的自我健康状况监测，每天两次。尽量单独居住，减少与家人的密切接触。出现可疑症状，根据病情及时就诊。老年人要减少外出，做好防护。孩子也要减少外出，减少人员密集地区活动，做好对儿童幼儿的保护。

根据最新数据显示，1月28日0-24时，31个省（区、市）报告新增确诊病例1459例，新增重症病例263例，新增死亡病例26例（湖北省25例、河南省1例），新增治愈出院病例43例，新增疑似病例3248例（包括西藏1例）。

截至1月28日24时，国家卫生健康委收到31个省（区、市）累计报告确诊病例5974例，现有重症病例1239例，累计死亡病例132例，累计治愈出院103例。现有疑似病例9239例。目前累计追踪到密切接触者65537人，当日解除医学观察1604人，现有59990人正在接受医学观察。累计收到港澳台地区通报确诊病例：香港特别行政区8例，澳门特别行政区7例，台湾地区8例。