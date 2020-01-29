知网“免费开放”不免费？盘点拯救论文神器

1月29日消息，一转眼已经是大年初五，这个春节假期，武汉疫情牵动着大家的心，各地高校也纷纷宣布推迟开学。

然而，推迟开学可不意味着论文答辩也一定会推迟。贴心的小编为大家送上家里蹲也能免费获取的文献期刊资源！

中国知网：

中国知网29日表示，为确保本届毕业生论文工作顺利完成，为有需要的高校免费开通"中国知网"毕业设计（论文）管理系统。知网将提供与正式用户同等的服务和保障，直至本届毕业生论文工作完成。

另根据成都商报的报道，原本的文章购买方式是个人充值，现在知网采取了赠送体验券的形式，用户拨打客服电话进行索要，即可获得10元体验券，体验券有效期两周左右。而体验券是否为一次性申领、预计投放数量等问题还在研讨当中。

简单概括一下，就是知网（https://www.cnki.net/）此次免费开放的只是知网的OKMS汇智系列产品，能够进行资料查阅、协同共享等。而广大学子迫切需要的文献下载功能，仍然需要充值支付。这里建议需要使用知网资源的同学们先看看自己学校有没有购买知网资源，如果有的话，可以通过远程访问的方式在家使用。

维普：

经过小编实际测试证实，维普期刊库（qikan.cqvip.com）现在已经免费开放给注册用户使用。其中大部分文献可以直接下载PDF版全文，少部分文献则需要通过“文献传递“方式获取（回复时间仅需几分钟）。该库收录了期刊15000余种（不全是学术期刊），现刊9000余种。

需要特别提醒的是，维普这次的限时免费的截止日期是在二月中下旬，届时会根据疫情情况调整。所以有需要的小伙伴千万不要拖延，论文肝起来！

超星：

经过小编的实际测试证实，超星的数据库可以通过下载“学习通”app平台免费使用。

文泉学堂：

经小编测试证实，文泉学堂（https://lib-nuanxin.wqxuetang.com/#/）疫情期间免费开放，该平台有3万余册电子书可看全文，大致文献分类见下图。

上海交大：

经小编测试证实，上海交大“慕知悦读”APP上的电子书资源已经免费开放。共计300余册电子书将免费开放至2月9日。

以上就是目前能够免费使用的期刊文献资源的汇总啦！希望广大学子们能够利用好这个假期，在响应国家号召家里蹲的同时，劳逸结合，好好地完成自己的论文写作任务！