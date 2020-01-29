内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

知网“免费开放”不免费？盘点拯救论文神器

2020/1/29 17:22:45来源：网易科技作者：-责编：远洋评论：

1月29日消息，一转眼已经是大年初五，这个春节假期，武汉疫情牵动着大家的心，各地高校也纷纷宣布推迟开学。

然而，推迟开学可不意味着论文答辩也一定会推迟。贴心的小编为大家送上家里蹲也能免费获取的文献期刊资源！

中国知网：

中国知网29日表示，为确保本届毕业生论文工作顺利完成，为有需要的高校免费开通"中国知网"毕业设计（论文）管理系统。知网将提供与正式用户同等的服务和保障，直至本届毕业生论文工作完成。

另根据成都商报的报道，原本的文章购买方式是个人充值，现在知网采取了赠送体验券的形式，用户拨打客服电话进行索要，即可获得10元体验券，体验券有效期两周左右。而体验券是否为一次性申领、预计投放数量等问题还在研讨当中。

简单概括一下，就是知网（https://www.cnki.net/）此次免费开放的只是知网的OKMS汇智系列产品，能够进行资料查阅、协同共享等。而广大学子迫切需要的文献下载功能，仍然需要充值支付。这里建议需要使用知网资源的同学们先看看自己学校有没有购买知网资源，如果有的话，可以通过远程访问的方式在家使用。

维普：

经过小编实际测试证实，维普期刊库（qikan.cqvip.com）现在已经免费开放给注册用户使用。其中大部分文献可以直接下载PDF版全文，少部分文献则需要通过“文献传递“方式获取（回复时间仅需几分钟）。该库收录了期刊15000余种（不全是学术期刊），现刊9000余种。

需要特别提醒的是，维普这次的限时免费的截止日期是在二月中下旬，届时会根据疫情情况调整。所以有需要的小伙伴千万不要拖延，论文肝起来！

超星：

经过小编的实际测试证实，超星的数据库可以通过下载“学习通”app平台免费使用。

文泉学堂：

经小编测试证实，文泉学堂（https://lib-nuanxin.wqxuetang.com/#/）疫情期间免费开放，该平台有3万余册电子书可看全文，大致文献分类见下图。

上海交大：

经小编测试证实，上海交大“慕知悦读”APP上的电子书资源已经免费开放。共计300余册电子书将免费开放至2月9日。

以上就是目前能够免费使用的期刊文献资源的汇总啦！希望广大学子们能够利用好这个假期，在响应国家号召家里蹲的同时，劳逸结合，好好地完成自己的论文写作任务！

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：肺炎病毒

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    