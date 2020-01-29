IT之家1月29日消息 根据中国新闻网的报道，新型肺炎患者同乘查询系统上线，用户输入行程日期、车次和地区，即可查询是否为已披露有新型肺炎确诊患者同行的火车、飞机和地铁。

该网站制作者表示， 本站数据接口和页面接受转发、嵌入、调用、下载，数据为广大网友共同搜集，数据均人工搜集自经确认的官方公众号/微博/网站。目前可查询的交通工具有飞机、火车、地铁、长途客车/大巴、公交车、出租车和轮船等。

查询链接：点此访问

