陌陌捐资1000万，首笔500万助力钟南山医学基金会

1月29日晚间消息，陌陌科技今天宣布，设立抗击疫情科研公益金，将捐资1000万元，助力抗击新型冠状病毒肺炎防治和防控的相关科学攻坚，并为奋战在抗击疫情一线的医疗工作者和科研工作者提供帮助和支持。

首笔捐赠款500万元拨付钟南山医学基金会，将用于钟南山院士团队开展防治新型冠状病毒肺炎的相关科学研究等。

以下为陌陌官方声明全文：

陌陌捐赠1000万设立抗疫科研公益金首笔500万助力钟南山医学基金会

新型冠状病毒肺炎疫情一直牵动着大家的心，抗疫已成为当前最重要的工作。

陌陌科技今天宣布，设立抗击疫情科研公益金，将捐资1000万元，助力抗击新型冠状病毒肺炎防治和防控的相关科学攻坚，并为奋战在抗击疫情一线的医疗工作者和科研工作者提供帮助和支持。

首笔捐赠款500万元拨付钟南山医学基金会，将用于钟南山院士团队开展防治新型冠状病毒肺炎的相关科学研究等。

后续，陌陌抗击疫情科研公益金将持续面向国家顶级科研团队，提供助力与资金支持。

当前，广大医务工作者、医学科研工作者正奋战在抗击新型冠状病毒肺炎疫情的第一线，中国人民正在与抗击新型冠状病毒肺炎疫情进行严肃的斗争。科学有效的诊疗方案、病毒学研究的进步、疫苗的研发能力、科学的防控机制，以及公众科学防护能力和科学素养的提升，是我们打赢这场病毒战争的有力武器，也是抗击疫情的信心所在。

科学研究是一个长期的过程，对医学科研工作者来说，与疾病和病毒的斗争，需要坚持和耐心，需要长期的积累，也需要持续的投入。在大家携手同心奋力抗击疫情的道路上，陌陌科技希望以自己的微薄之力，积极为医学科研工作者创造更好的科研条件，贡献一点力量。

陌陌科技将持续关注疫情进展，同舟共济，共渡难关。

陌陌科技

2020年1月29日