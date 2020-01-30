新型冠状病毒阴云笼罩，苹果公司“复苏”之路前景存疑

苹果公司周二美股盘后公布财报显示了超预期的销售业绩，而首席执行官蒂姆·库克表示疫情爆发将对公司前景带来“不确定性”。疫情导致该公司零售减少，部分门店关门，员工被限制前往中国开展业务。

库克在讨论最新业绩的电话会议上表示，公司正在采取措施应对生产短缺，特别是冠状病毒起源地中国武汉市。苹果一些供应商位于武汉。预计当前季度销售额将在630亿美元至670亿美元之间。尽管这个数字比分析师的预期要高，但它的区间比该公司通常预期的范围更大。



库克说，“我们在武汉地区确实有一些供应商，那里所有的供应商我们都有可替代方，我们显然正在制定计划，以弥补任何预期的生产损失。已经把能做出的最完美预期反映到给出的预测区间中了。至于武汉地区以外的供应来源，目前看影响还不明朗。”

过去一年库克带领苹果打了一场漂亮的翻身仗，iPhone销量提高，躲过了国际贸易紧张局势最糟糕的时期。苹果的假日季度营收超过了华尔街的预期，其中中国大陆的iPhone，可穿戴设备和服务销售均实现两位数增长。

然而，致命的冠状病毒使该公司面临的新挑战，因为其大多数硬件都在中国制造。

在周二与分析师进行的电话会议中，有关冠状病毒的讨论是少数令人沮丧的话题之一。美国当局对中国相关旅行做出了严格的限制，航空公司暂停了飞往中国的航班。

“目前，智能手机的供应链情况似乎还可以，但是情况很快可能发生改变，”Strategy Analytics的全球无线业务执行总监尼尔·莫斯顿（Neil Mawston）表示。“如果封城和限行范围扩大，并延续到2月初以后甚至3月份，那么供应链可能会开始趋紧。”

他补充说，智能手机工厂通常拥有2-8周的零件或设备库存，因此至少在短期内会有一定的缓冲。

在中国延长农历新年假期后，库克表示，工厂将于2月10日重新开工，不是1月底。他补充道，苹果试图通过扩大销售额预测区间来反映“延迟开工”可能产生的影响。

周三，主要的iPhone组装商富士康科技集团确认，其所有设施将从2月10日开始恢复全面生产。

除了潜在的生产中断，疫情爆发也会威胁苹果在中国市场的零售业务。苹果已经在中国关闭了一家零售店，一些门店虽然仍然开门，但营业时间缩短。

库克说，该苹果正在对门店进行“深度清洁”，并已开始检查员工的体温。他补充说，上周苹果还开始将员工前往受疫情影响地区的差旅限制在几大关键业务。