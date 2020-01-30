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中国疾控中心曾光：肺炎疫情防控，期待正月十五看到明显成效

2020/1/30 7:44:29来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

据人民日报报道，1月29日，中国疾控中心流行病学首席科学家曾光做客。环球时报总编辑胡锡进对话曾光，聚焦如何打赢这场病毒“歼灭战”。访谈中，曾光教授回应了人们关心的热点问题。

疫情拐点如果出现，那就是武汉人民的奉献

我相信武汉关闭离汉通道的措施是很坚决的，是全方位的。它是为了使全国各地不再有输入病例。14天最长潜伏期，现在，6天就有所变化了，过后几天还要有变化，这个变化对全国的影响是很大的。如果这个拐点能出现，那就是武汉人民的贡献。

疫情防控要把全国战场放第一位

现在我们疫情防控的战场分两部分，一个是武汉以外，一个是武汉。我们要把全国战场放在第一位。

为什么呢？举个例子来说，如果一片森林着火，火烧到了其他树林，你说先救哪个？我说两个都要救，但更重要的是先救那些刚着火的。因为刚着起来的控制难度相对比较低。如果全部着火了，损失会大得很。

疫情控制，期待正月十五看到明显成效

疾病有潜伏期，从1月23号推算的话，大概到正月十五，期待能看到明显的成效。现在是一个时机，第一步一定要把武汉之外的病例迅速控制。我们有决心也有能力加以控制了。

现在不是防肺炎而是防感染

我们现在不是防新型冠状病毒肺炎，是防新型冠状病毒感染，可能有些病人不到肺炎的程度，但是他是传染源。所以现在诊断标准出了4版，是因为病毒变化快，我们在适应，跟它赛跑。

不需要恐慌，疫情防控可以在动态中解决

我们的人口太大了，这么多人坐火车、飞机、轮船特别是长途客车，这些都是密封空间，会给疾病传播造成一定的机会。但我要强调，公共卫生工作也要兼顾到社会正常运转，只要我们做最大程度上的防范，是可以在动态中解决问题的，而不是在理想的静态中解决问题，那是不现实的。

把重心下到社区，不要都到三甲医院去

武汉现在在调整，把工作重心下到社区去，我觉得这个做法是对的。不要都到三甲医院去，门诊进不去人山人海的，大家怨声载道。

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关键词：肺炎疫情

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