因武汉肺炎疫情，谷歌临时关闭中国所有办事处

1月30日消息，谷歌周三宣布，因新冠病毒疫情爆发，将临时关闭其在中国大陆、香港和台湾地区的所有办事处。谷歌在中国大陆的办事处专注于广告销售和移动开发者，以及合作伙伴关系。

谷歌还对前往中国大陆和香港地区的商务旅行施加限制，谷歌在中国的员工以及直系亲属从中国回国的员工也被告知至少在家工作14天。

新型冠状病毒起源于中国武汉，截止发稿时全球已感染数千人。在亚洲，美国，澳大利亚，欧洲和中东都已经发现已确诊病例，该疾病表现出类似肺炎的症状。