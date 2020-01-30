西藏发现首例新型肺炎确诊病例，已启动Ⅰ级响应

人民日报消息，根据国家卫健委通报，1月29日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例1737例，其中，西藏出现首例确诊病例。1月29日上午，西藏全区已启动重大突发公共卫生事件Ⅰ级响应。

1月29日上午，西藏自治区应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情工作领导小组召开会议，决定自即日起，全区启动重大突发公共卫生事件Ⅰ级响应。

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