月活跃用户达25亿！Facebook 2019年营收707亿美元

1月30日消息，据外媒报道，美国当地时间周三，Facebook（纳斯达克股票代码：FB)公布了截至2019年12月31日的2019年第四季度和全年财报。财报显示，Facebook第四季度营收211亿美元，与去年同期相比增长25%；净利润74亿美元，与去年同期相比增长7%；日活跃用户增长9%达到16.6亿人；月活跃用户增长8%达到25亿人。由于增长减缓，并面临诸多监管挑战，Facebook股价在财报发布后暴跌逾7%。

▲图：Facebook董事长兼首席执行官马克·扎克伯格

以下为Facebook 2019年第四季度和全年财报提要：

——Facebook 2019年第四季度营收211亿美元，与去年同期的169亿美元相比增长25%，高于市场预期的209亿美元。这是该公司连续第四个季度实现低于30%的增长。

——Facebook 2019年第四季度净利润74亿美元，与去年同期的69亿美元相比增长7%；

——Facebook 2019年第四季度摊薄后每股收益为2.56美元，与去年同期的2.38美元相比增长8%，高于市场预期的2.53美元；

——Facebook 2019年第四季度日活跃用户(DAU)为16.6亿人，同比增长9%，高于分析师普遍预期的16.5亿人；

——截至2019年12月31日，Facebook月活跃用户(MAU)为25亿人，同比增长8%，与分析师平均预期相符；

——Facebook 2019年第四季度家庭日活跃人口(DAP)为22.6亿人，同比增长11%；

——截至2019年12月31日，Facebook家庭月活跃人口(MAP)为28.9亿，同比增长9%；

——Facebook 2019年第四季度每用户平均收入(ARPU)为8.52美元，高于市场预期的8.38美元；

——包括融资租赁本金支付在内的资本支出，2019年第四季度和全年分别为42.4亿美元和156.5亿美元；

——截至2019年12月31日，Facebook持有的现金、现金等价物以及有价证券为548.6亿美元；

——截至2019年12月31日，Facebook员工人数为44942人，同比增长26%；

——Facebook 2019年全年营收为707亿美元，与2018年的550亿美元相比增长27%；

——Facebook 2019年全年净利润为185亿美元，与2018年的221亿美元相比下降了16%；

Facebook首席执行官马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)在一份声明中表示：“随着我们的社区和业务持续增长，我们有个良好的季度和强劲的年终业绩。我们仍然专注于构建能够帮助人们与他们关心的人保持联系的服务。”

Facebook表示，其所有应用的月用户超过28.9亿，而上个季度为28亿。

在过去的一年里，Facebook始终在努力应对众多监管挑战。该公司在去年6月份宣布推出加密货币Libra，自那以来，该货币一直在全球立法者和监管机构的阻挠下苦苦挣扎，并在这一过程中失去了多家关键合作伙伴。

2019年7月，Facebook同意向联邦贸易委员会(FTC)支付创纪录的50亿美元罚款，这是该机构在剑桥分析公司(Cambridge Analytica)滥用数据丑闻后接受调查的结果。该公司还面临着过去一年发起的四项独立的反垄断调查。

尽管围绕Facebook存在各种争议，但有迹象表明，该公司业务仍然表现良好。来自Facebook的新数据显示，用户继续点击更多广告，特别是在美国和英国。自去年1月以来，Facebook股价上涨了50%以上。

截至周三收盘时，Facebook股价上涨了2.5%，报收于每股223.23美元。不过，在Facebook发布2019年第四季度和全年财报以后，该股在盘后交易中暴跌逾6%。