一箭60星，SpaceX成功发射第四批星链卫星

1月30日消息，据外媒报道，美国东部时间1月29日上午10点左右，太空探索技术公司SpaceX准时发射了其猎鹰9号火箭，将60颗Starlink卫星全部送入轨道。

发射后，猎鹰9号火箭成功在SpaceX位于大西洋的无人回收船上着陆。虽然SpaceX成功回收了半片整流罩，但另一半错过了回收船。

此次任务是为SpaceX发射第四批Starlink卫星，该公司目前在轨的卫星约有180颗，此次发射将使其总数达到240颗。Starlink是个庞大的卫星网络，旨在为全球每个角落提供互联网覆盖服务。

SpaceX已获准发射近1.2万颗卫星，并表示有兴趣再发射3万颗。为了履行授权义务，SpaceX必须在未来五到六年内发射近6000颗卫星。该公司计划今年最多进行24次Starlink卫星发射任务。

每次Starlink发射任务都由60颗卫星组成。SpaceX公司已经在今年1月6日发射了第三批60颗卫星。这批卫星中包括一颗带有实验涂层的卫星，目的是降低卫星在天空中的亮度。

这个实验是为了安抚天文学家，他们担心超亮的Starlink卫星可能会打乱他们对宇宙的观测。与此同时，SpaceX将继续发射常规的高亮度卫星，以确定涂层是否起作用。

SpaceX最新发射任务使用的是三手猎鹰9号火箭，这种火箭以前曾两次往返太空。火箭在发射后约1小时将卫星部署到高度约290公里的初始静止轨道。经过系统检查后，卫星将上升到550公里的最后轨道高度。

在此次发射任务中，SpaceX尝试尽可能多地回收猎鹰9号火箭的零部件。火箭在发射10分钟后着陆在大西洋上漂浮的无人回收船上。SpaceX还尝试捕捉猎鹰9号的整流罩，即位于火箭顶部用来在发射过程中保护卫星的球状结构。

一旦进入太空，整流罩就会裂成两半，然后落回地球。利用导航系统和降落伞，整流罩的两个部分将尝试分别降落在两艘船上，每艘船上都有巨大的捕网来轻轻捕捉硬件。SpaceX已经能够回收半片整流罩，但从未成功回收过两片整流罩。