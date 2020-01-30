78岁肺炎患者，25天治愈出院！他是如何做到的？

1月29日下午，因新型冠状病毒感染的肺炎患者卢姓患者走出华中科技大学同济医学院附属同济医院的隔离病房，这也是目前全国首例高龄重症患者康复出院。

华中科技大学同济医院呼吸与危重症医学科主任、湖北省医疗专业组组长、武汉不明原因的病毒性肺炎诊疗专家组组长赵建平教授与78岁重症治愈患者公开接受了媒体采访。

▲注：图左为康复出院的卢姓患者，图右为华中科技大学同济医院呼吸与危重症医学科主任赵建平

赵建平教授介绍到，该名患者从发病到住院历时25天，他在2020年1月4号发病，1月9号住院治疗，1月14号病情加重，1月18号发病情况到高峰，1月22号好转，1月29日出院。

“我很幸运能挺过来了”

一月初，卢姓患者和球友打乒乓球时被球友感染上了新型冠状病毒。

“我球友他比我大一岁，他的球打得并不好，但是他喜欢跟我打。”回忆起老朋友，卢姓患者说，当时一起打球时，这位球友就已经有些不舒服了，但没想到自己会比他先发病。”

“但是到他发病的时候，发病三天后就去世了。”

而这个消息还是卢姓患者在重症病房里知道的。“球友他家里都得了，后来她的儿子、她的姑娘、她的老伴都得了，而且他们挺早发现的，也到处打不上针。”

1月4日，卢姓患者感觉身上没劲，不想动而且胃口不好，1月9日他来到武汉同济医院发热门诊就医。“我当时一测体温就37度6，然后打了消炎药，吊两天针。”

当华中科技大学同济医院呼吸与危重症医学科主任赵建平听说了卢姓患者的情况后，建议去发热门诊看下，“我就到医学院的医院的发热门诊看，一做CT，马上就让我住院了。”

因为有二十多年的高血压和糖尿病病史，卢姓患者在入院后病情逐渐加重，1月18日出现危重症状，经过同济医院医护团队的全力救治，4天后卢姓患者的病情得到控制。

那几天卢姓患者都是在高烧中度过的，最高温度曾达到了39度4。这时卢姓患者还不知道自己的病情。“但因为赵教授总不说实情，我有时候也是糊里糊涂的过的。”卢姓患者说，当时自己只能听天由命。

而这四天，在卢姓患者老伴眼里就像过了一个月一样。

根据赵建平主任介绍，卢姓患者病情加重，之后出现呼吸困难、严重低氧血症。通过使用激素控制病情。

▲注：赵建平教授（图右）工作照

此后，卢姓患者的病情开始慢慢好转，“看到他就有好转迹象的时候，我就看到希望了。”据卢姓患者老伴回忆，最开始的卢姓患者是什么是都不吃，只能喝点稀饭牛奶，等病情稳定后，卢姓患者就要吃肉了。

卢姓患者老伴介绍，从最初的只吃牛奶鸡蛋，到现在早晨吃烙饼、饺子或者汤包，中午吃萝卜烧肉，晚上喝鸡汤和面条。

据悉两人已经三周没有见面了。今天早上，卢姓患者老伴终于接到了卢姓患者可以出院的通知。“早上、中午给他送饭，走路就感觉到轻松很多。以前每天心情都是很沉重。”

回忆起整个治疗过程当中，卢姓患者说他感受自己能治愈离不开三个方面的努力。“主要是一个领导重视，措施得力，因为我们赵教授自始至终他是把当这个重点来治疗。当我一在发热门诊诊断的时候，他马上就给我一个抗病毒的药吃。然后到住院的时候，他说你赶快要上呼吸机，呼吸机也上的早。激素也用的比较恰当。”

“我是幸运的，现在我同房间的前后的都是家里人得了，有一个人他家里好几口都得了。”卢姓患者说。

78岁高龄重症患者如何治愈？

赵建平介绍到该名患者的治疗过程中，医院是通过对症支持的方式来进行治疗。疾病是有规律的，赵建平谈到伤风感冒三五天就好了，这是因为人体机体产生相应抗体，把病毒清除掉了，症状不重，时间也短。

但是新型冠状病毒感染肺部后，病情很长，一般来说可能在两三周甚至更久。当患者度过这个时期，生命体征能够稳定下来后，就会产生抗体，产生抵抗力之后病毒就被清除掉了。

“这个时期很关键，熬过两三个礼拜，趋于稳定，并且不出现并发症，也没有出现呼吸衰竭之后危及到生命或者休克等情况很重要”。赵建平表示一定要把发病高峰期斗过，才能实现好转。

据悉，该名患者患有糖尿病和高血压，整个过程中像他这么高龄且病重的病人能够出院，是值得欣慰的。在患者经历发病高峰期的时候，医院将激素量增加四天之后，患者病情得到了缓解。在1月18号的时候，当时是用呼吸机来维持患者生命的。

▲注：图为康复出院的卢姓患者

赵建平认为特殊患者，类似于这位高龄患者，如果患者是孕妇的话，这种特殊病人的救治就更困难了。新型冠状病毒的传染性是目前所有压力和影响力的来源。

此前，在医院中有一位患者是孕妇，当她感染病毒后，“我们出动了11个人来保驾护航。因为相应来说有一系列的防范。”赵建平讲到。“医务人员既要保证手术的顺利，同时要防范对我们医务人员或者我们手术室环境的污染，这样的病人，给我们压力是非常大的，付出的心血也是非常多的，难度更大。”

将近80岁，又是重症，能够治愈非常的不容易。就出院标准来说，赵建平表示呼吸症状缓解，不发烧了，影像学明显吸收了，核酸两次阴性了并且两次核酸检测中间间隔24小时，这就符合出院的国家标准了。不过出院之后，仍然需要居家的隔离、观察、治疗，这是在衡量紧张的医疗资源状况和患者个人身体状况之后，一个比较折中比较好的一个出院的标准。

没有住院的那些人怎么办？

目前不断有新的病人出现的情况下，可能有很多人没有条件住进来医院，赵建平谈到现在在网上，同济医院有很多医务人员自愿在做义务咨询。通过解答使患者在病情和心理方面都得到一点帮助。

赵建平认为患此病的患者本身的住院时间是很长的，那些隔离治疗的病人需要一个慢慢的恢复过程，平均一个患者，他出院的周期在15天到20天。“这样的只有进没有出。任何城市，包括国家，它很难承受这么大的一个住院量的。”赵建平如是说。

▲注：赵建平教授（图右）工作照

如果有条件的话，当然住院会好一点。但是目前这个情况下，赵建平提到政府正在解决这方面的问题，得到诊断的病人有希望都能得到治疗。

针对很多病人往返医院打针的情况，赵建平认为不一定所有人都要打针，有的患者吃药是可以的，但是抗生素、头孢这些对病毒是没有直接疗效的，所以在网上通过医生的指导用药会比较有效。

赵建平认为未来过段时间可能会出现一个出院高峰，这将是个好现象，相应地病床就可以周转了。大医院虽然床很多，但是按照流行病学感染，传染性疾病这样的舌质来说，这不是普通的病床。普通病房是没办法防范感染的扩散。为了防止病毒的扩散，是很难增设的。所以出现了火神山、雷神山这样专门收治患者的医院。

赵建平表示现在目前是医务人员尽义务的时候了。“医务人员冲在最前线，基本上没有计较个人的得失，也没有计较自己的生命的安危。说实在话，这就是没有硝烟的战场。”

这不光是体力和压力上面的考验，也还有很多其他层面比如心理层面的考验。赵建平认为像今年新型冠状病毒肺炎的情况，医务人员的表现是非常好的，带给大家很多感动。

在物资缺乏的情况上，他表示目前状况比之前好一点了，但还有缺乏的情况，比如防护物资还是不够。每天的消耗量巨大，用量太大，生产跟不上。“生产起来是一个难度。”赵建平表示这个疾病肯定是可以战胜的。只是战胜病毒是需要付出一些代价的，有些人可能会付出生命的代价，但总体来说治愈率应该还是比较高的。