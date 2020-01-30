郭明錤爆料：苹果今年上半年发布一款小型无线充电垫

苹果分析师郭明錤日前对苹果2020年前半程新品做出预测，预计苹果将在春季左右将发布低价版4.7英寸LCD iPhone，新iPad Pro和新型号的MacBook Pro/MacBook Air。

除了进行常规的硬件更新换代外，苹果还有三款非常规产品，分别是先前传闻的超宽带（UWB）位置跟踪器，高端苹果品牌耳挂式蓝牙耳机和一款「较小的无线充电垫」。

其中无线充电垫特别令人感兴趣，毕竟苹果此前在AirPower上栽了跟头，AirPower在2017年被宣布，这是一个雄心勃勃的项目，苹果当时承诺它能为iPhone、AirPods、Apple Watch等与Qi兼容的硬件进行无线充电。AirPower最初定于2018年推出，但由于无法克服的质量问题，经历多次跳票后最终在2019年3月被宣告取消。

苹果公司硬件工程高级副总裁丹·里乔（Dan Riccio）当时说：“经过多方努力，我们断定AirPower无法达到我们的高标准，该项目已经取消。…我们对那些期待这次发布的客户表示歉意。我们仍相信未来是无线的，并致力于推动无线体验的发展。”

郭明錤没有详细介绍即将推出的「小型无线充电垫」，但是考虑到近期并未收到AirPower或相关技术有所突破的消息，即将推出的设备很可能只是为Apple Watch准备的。