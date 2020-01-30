武汉疫情爆发背后：互联网平台预警手段的缺失

截至2020年1月30日7时45分，据国家卫健委通报，全国31个省（区、市）累计报告确诊病例7736例，累计疑似病例12167例，2003年内地非典型肺炎（SARS）临床诊断病例5327例。一个月的时间内，新型冠状病毒肺炎的病例数已经超过非典型肺炎。

主要原因除了遇上中国传统的春运，以及传染性高以外，还有就是互联网预警手段的缺失。

凤凰网科技通过查询发现，12月29日，“非典”的百度指数显示为1673，“肺炎”为5405。

12月30日，武汉华南海鲜市场附近的许多小区开始讨论武汉出现不明病毒，关于“非典”和“肺炎”的百度指数开始呈上升趋势，同一天武汉市卫生健康委员会医政医管处发布《关于做好不明原因肺炎救治工作的紧急通知》，证实了武汉华南海鲜市场出现不明肺炎的传闻。

12月31日和1月19日是百度搜索指数的重要变化12月31日，武汉市卫健委首次公告发现不明肺炎病例，这一天“肺炎”的百度指数急速攀升到39641，但是另外两个关键词的变化更为明显，“武汉肺炎”从前一天的0升到85449，“非典”上升到137392，是29日百度指数的82倍。

在微信指数上，关于“非典”和“肺炎”的关注度同样在12月31日这一天有剧烈的增长，其中前者的指数为288万，日环比增长1162.65%；后者的指数为2050万，日环比增长达到2375%。

第一次出现的剧烈波动，是用户表达对于公共事件的关注，但是他们并没有获取任何来自平台的提示。

自12月31日相关指数出现第一次高峰后，呈逐渐下降趋势，一直到1月19日，“肺炎”的百度指数为28447，日环比增长236.8%，“武汉肺炎”的为76611，日环比增长165%，“新型冠状病毒”的搜索指数也从7754增到了29003，“非典”的指数则从7929增长到24080。在微信指数上，也出现了相同的变化趋势。

▲微信指数变化

1月18日是2020年春节前的最后一个休息日，许多人都趁着休假在这两三天的时间选择回家，与此同时，人们对于疫情的关注度也在上升。因为1月17日和18日，湖北省先后公布了新型冠状病毒肺炎的新增病例。

在1月19日当天，湖北省医疗组专家、武汉市金银潭医院副院长、主任医师黄朝林在接受采访时还表示，疫情可防可控。但很明显的，人们的关注度已经说明了担忧，只不过在预警缺失的情况下，全国范围内的人口流动已经开始。

根据相关部门公布的数据显示，截止武汉封城，约有500万人离开了武汉。

搜索和社交平台在预测疾病爆发、疾病预防上有着天然的优势，因为他们极其容易获取用户关注的信息。武汉疫情事件需要思考的，不仅仅是事后的补救措施，比如疾病地图、在线问诊、门镇地图等，还需要思考如何加强事前的预警和预防，武汉疫情以及造成的物资短缺，就是一个很好的警示。

谷歌曾经提供了一个很好的样板，值得百度、腾讯等企业学习。

2008年11月，谷歌正式推出的一个名为“谷歌流感趋势”的项目，在人们进行网络搜索的时候，它利用了人们在网上对他们的健康问题寻求帮助的趋势来预测流感。通过追踪像“咳嗽”、“发烧”和“疼痛”这样的词汇，它表明已经能够准确地判断流感在哪里扩散。

谷歌在美国的九个地区做了测试并且发现它比联邦疾病控制和预防中心提前了7到14天准确预测了流感的爆发。因为传统的流感监测系统要用一到两个星期来收集和发布监测数据，而谷歌搜索查询统计却是在很短的时间内自动完成的。

更早之前，加拿大的一家全球卫生信息机构利用一种“网络爬虫”浏览各个语种的网站，从中寻找博客、新闻网址和其他网址中有可能成为早期疾病暴发迹象的事件。

该机构用这种方法发现了非典型性肺炎的暴发，比世界卫生组织早了6周。

当百度以最大的中文搜索引擎自居，当微信成为一款用户总量几乎与印度人口总量持平的社交工作，在赚钱之外，这些巨型互联网公司，显然有更多的社会责任要承担。