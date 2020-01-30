科普：新型冠状病毒在毛质衣物上存活时间更短

IT之家1月30日消息 1月29日，国家新型冠状病毒肺炎临床督导专家詹庆元表示，新型冠状病毒在毛质衣物上存活时间更短！据微博博主famfamfam科普，多数病毒在光滑无孔的坚硬表面能更久地维持感染活性。

下面是科普内容：

最重要的因素是无孔，non-porous surfaces。

病毒很依赖一定的水分，才能保持自己的结构。在光滑无孔的表面，水分可以更好地保持，而多孔表面会把病毒“抽干”，让病毒失去感染活性。

虽然整体来说，病毒对自然环境的抗性都挺差的，紫外线、有机溶剂、干燥、高温可以杀灭各种病毒，但不同病毒的抗性还是有区别。

按普遍的规律而言，有囊膜的病毒比无囊膜的病毒抗性差，因为有囊膜病毒侵入宿主细胞都依赖其囊膜糖蛋白和囊膜结构的完整性，自然环境很容易破坏囊膜，也就断了病毒的感染可能性。

无囊膜病毒普遍更能耐受有机溶剂一些，细小病毒等无囊膜病毒可以耐受相对高的温度。

冠状病毒是有囊膜病毒。

无风吹、无日晒的条件下，在光滑无孔的表面，有囊膜的病毒，如冠状病毒、流感病毒，可以维持感染活性1~2天，无囊膜的病毒，如甲肝病毒、诺如病毒，可维持长达数周。

风吹可以加速病毒干燥、失去活性，并从物品表面脱落，日光中的紫外线可以有效杀灭各种病毒。

键盘、门把手、点灯开关、电梯按钮、公交车扶手等，这些经常被手触摸的无孔坚硬表面，是风险最高的。

因此反复强调勤洗手，从外面回来务必先洗手，避免把病毒摸到家里的东西上。

所有的洗手液、香皂、肥皂，有效成分都是表面活性剂，可以破坏脂质的囊膜。

对容易擦拭、无漏电风险的表面，用肥皂水擦一遍，再用稀释84或医用酒精擦一遍，可以非常有效地预防病毒传播。

不去人多处、戴口罩、勤洗手、多通风、洗澡换衣、咳嗽礼仪、不接触外面的动物、适当做物品表面消毒。

做好防护可预防多种疾病，也可以避免患上相似症状的其他病而恐慌。

每个人保护好自己就是做贡献！