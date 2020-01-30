央视为火神山、雷神山建设直播增加打榜功能：叉酱、蓝忘机、呕泥酱前三

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IT之家1月30日消息 IT之家此前报道，在武汉火神山医院和雷神山医院紧张建造的同时，央视央视频App也开设了施工现场直播专栏。
目前，火神山医院和雷神山医院建设直播在线观看人数已超过三千万。同时，央视也为其增设了助力榜，用户无需消费，点击加油即可参与打榜。
截至发稿时，助力榜排行为：叉酱、蓝忘机（小蓝）、呕泥酱、小小黄、小黄、小红、大黄（龙虾）、小绿。
这些昵称，都是网友此前为火神山、雷神山医院施工现场设备取的名字。具体包括：
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