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央视为火神山、雷神山建设直播增加打榜功能：叉酱、蓝忘机、呕泥酱前三

2020/1/30 11:55:54来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家1月30日消息 IT之家此前报道，在武汉火神山医院和雷神山医院紧张建造的同时，央视央视频App也开设了施工现场直播专栏。

目前，火神山医院和雷神山医院建设直播在线观看人数已超过三千万。同时，央视也为其增设了助力榜，用户无需消费，点击加油即可参与打榜。

截至发稿时，助力榜排行为：叉酱、蓝忘机（小蓝）、呕泥酱、小小黄、小黄、小红、大黄（龙虾）、小绿。

这些昵称，都是网友此前为火神山、雷神山医院施工现场设备取的名字。具体包括：

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关键词：新型冠状病毒肺炎

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