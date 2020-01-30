腾讯协助，广东首例N95口罩诈骗案告破：骗子收款后拉黑对方

在全国各地新型冠状病毒肺炎感染病例不断增加，全民关注度不断提高的同时，有一些不法分子趁机散播谣言、借疫情名义实施诈骗，让不明真相的群众落入了圈套。

1月28日，广东潮州警方在腾讯守护者计划团队的协助下破获了广东首起利用肺炎疫情发布虚假口罩广告实施诈骗的案件。犯罪嫌疑人张某某在网上发布信息，谎称囤有大量N95口罩，因受害人关心疫情，便向其付费购买。当收到转账后，骗子便将受害人拉黑。

（嫌疑人张某某被警方抓获）

除了上述所说的案件外，还有一些由疫情衍生出的非法牟利的骗局和蓄意制造恐慌情绪的谣言，以下大家千万要留心：

虚假信息造谣

“蹭热点”一直是不法分子的“强项”，利用民众关注的新闻造谣生事从而牟利。当前，和新型冠状病毒肺炎相关的各种假新闻、谣言等信息就不断出现，不仅加剧了民众的恐慌，还可能“借题发挥”侵害民众的财产安全。

以下是疫情爆发以来的一些常见谣言：

1、喝板蓝根和熏醋可以预防新型冠状病毒

2、吸烟能预防病毒感染、盐水漱口防病毒

3、燃放烟花能遏制呼吸道疾病的流行

4、口罩正确戴法：感冒时有颜色的朝外，没感冒反过来

5、吃抗生素能预防新型冠状病毒感染

……

在面对未经确认、非权威媒体发出的消息时，一定要保持警惕，勿信、勿传。同时，可以通过腾讯新闻较真平台查询，来探查新闻真相，进行辟谣。

退改签诈骗

春节前后，是使用火车、高铁、飞机等交通工具的高峰期，而犯罪分子也常会利用这一节点行骗。尤其是近日，多家航空公司、旅行平台针对此次新型冠状病毒感染肺炎的疫情，都发布了应急预案和退改签办法。消息一出，骗子就趁机添乱，打着“退改签”的幌子设计了新骗局。

在这里提醒大家，不要点击陌生号码发来的陌生网址或网页等，不在不明来源的网页里填写自己的身份证号、手机号、银行卡信息；遇到机票退改签信息时，第一时间与官方客服进行核实确认。

推销假药行骗

疫情当头，大家都迫切的希望能够出现可以治愈或防范疾病的药品，而这一心态就被骗子所利用。不法分子可能假冒政府部门或防治新型冠状病毒肺炎部门给你所在单位打电话，推销假冒的防疫药品；或者以假冒药物研究（医疗）机构的名义，在网络上推广所谓防疫情“新药”；甚至用假冒伪劣药品贴上外文标签，冒充国外研制的新药，故弄玄虚实施诈骗。

对于抗疫情药物的研发国家相关机构均会通过官方渠道公布，不可能私下联系我们。因此大家记得要时刻关注权威报道，当遇到打着“推销药品”旗号的骗子时，要积极向公安机关和相关监管部门进行举报。

假“献爱心”

不少人都希望为抵抗疫情献出自己的一份力量，但没想到，我们的爱心也可能被不法分子所利用。一些骗子通过网络、通讯工具等多种方式，冒用红十字会或民政等部门的名义，向用户发送防控新型冠状病毒肺炎“献爱心”的虚假信息，利用群众的同情心理进行诈骗。

在我们支援奉献爱心支援疫区时，无论是捐赠钱财还是物品，都一定要通过正规的官方渠道，查验核实对方的真实身份，不去相信一些“不知来源”的捐赠渠道。