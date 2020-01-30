欢聚集团捐赠1000万元，用于采购医疗物资防控疫情

IT之家1月30日消息 今日，欢聚集团宣布捐赠1000万元人民币，用于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控。捐赠款项将通过欢聚集团设立的广州市欢聚时代公益慈善基金会完成捐赠。捐赠款项将直接用于采购口罩、护目镜、防护服、消毒液等医疗防护物资，分批捐赠给湖北及广东定点医院。

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以下为欢聚集团公告全文：



欢聚集团今日宣布捐赠1000万元人民币，用于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控。捐赠款项将通过欢聚集团设立的广州市欢聚时代公益慈善基金会完成捐赠。捐赠款项将直接用于采购口罩、护目镜、防护服、消毒液等医疗防护物资，分批捐赠给湖北及广东定点医院。

本次捐赠涉及物资将通过国际和国内等多方渠道采购，用于湖北和广东的疫情防控工作。在与定点医院沟通后，将分批次送达湖北和广东相关医院，以确保捐赠物资的采购准确性及送达能力。

此外，集团旗下YY直播相关主播在疫情期间通过各公益组织捐款、捐赠物资的方式，也在贡献着自己的一份力量。截至目前，累计捐赠金额及物资价值已近500万元人民币，包括金牌艺人摩登兄弟、刘一手、王小源、于利先生、阿哲等数十位主播艺人及平台用户为疫情防控进行捐助。

疫情牵动着每个中国人的心，我们在行动，欢聚集团将和全国人民一起同心合力共渡难关。

欢聚集团

2020年1月30日