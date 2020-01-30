中国中铁捐赠2000万元驰援疫情防控

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新华视点报道，1月30日，中国中铁股份有限公司通过决议，所属三家在鄂二级企业向湖北省红十字会捐赠人民币2000万元，助力湖北省、武汉市进一步加强疫情防控。
其中，中铁大桥局集团捐赠1000万元、中铁武汉电气化局捐赠500万元、中铁大桥设计院捐赠500万元。
此前，中铁隧道局以色列分公司和乌兹别克斯坦代表处在境外紧急采购外科口罩52万个，医用防护服、隔离衣、防护面罩、防冲击眼罩各1千件，已交付广州市南沙区政府统一调配使用。
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