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学而思网校将推免费直播课，涵盖一年级到高三全部学科

2020/1/30 14:50:33来源：新浪科技作者：李楠责编：懒猫评论：

1月30日下午消息，好未来旗下学而思网校宣布，将于2月10日起推出从周一到周五与校内时间同步的全年级各学科免费直播课和自学课，课程涵盖小学一年级到高中三年级全部学科。

自2月1日（正月初八）起，学而思网校开始进行全天试运行授课，有预习和复习需求的中小学生可开始试听。此外，好未来旗下不同事业部也推出免费学习资源。其中，考满分自2020年1月26日起向湖北地区考生及全国考生免费提供在线课程和备考服务，提供托福、雅思、GRE、GMAT寒假在线备考课程。

爱棋道决定将用于今年年会的所有预算，捐给武汉红十字会。对于已经采购的物品，面向员工做公开拍卖，所得款项全部捐赠。在大年初一一天内，爱棋道员工共筹集38407元善款，已经捐给武汉市红十字会。同时，爱棋道推出普惠定价围棋课程，湖北籍学员免费，2月1日报名截止后，50%课程学费将捐赠疫区。

从1月29日起至2月17日，熊猫博士将对全国所有儿童免费开放原价388元的120节百科知识课。从1月29日开始到疫情结束，在希望在线教育公益平台pc端，无需登录即可观看所有视频类资源。

1月26日，好未来教育开放平台启动了“避风港计划”，向全国培训机构免费开放直播云在线直播系统。随着疫情变化，“避风港计划”升级。

在直播系统方面，魔法校双师、乐外教以及未来好课所有合作机构，都可以免费使用直播云的直播教学系统，实现线上教学。

在课程内容方面，魔法校双师合作伙伴寒假班课程课时费全免、免费使用未来好课寒春课程课件讲义、双师课在线开课；乐外教合作伙伴在4月1日前均可免费使用全部AI课内容、免费使用未来好课寒春课程课件讲义；未来好课已购课程包客户免费延期4个月，其他客户免费使用寒春课程课件讲义。

避风港计划施行期间，运营老师全程在线，为所有合作机构提供运营节奏、运营物料等支持，帮助机构顺利实现线下到线上的过渡。

好未来方面还表示，更多免费教育服务将陆续上线。此前，好未来宣布设立1亿元抗击疫情专项基金。

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关键词：新型冠状病毒肺炎学而思

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