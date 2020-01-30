NBA将提供价值1000万人民币的捐赠支持抗击疫情

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IT之家1月30日消息 据微博@湖人中文网以及媒体报道，NBA将提供包括医疗用品在内的价值1000万元人民币（144万美元）的捐赠，用以支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情。
据报道，在中国人民对外友好协会和湖北省人民对外友好协会的支持下，本次捐赠包含一台提供给湖北武汉、价值200万元的医疗设备，该设备将在武汉市第四医院投入使用。
预计未来几周，更多NBA成员的支持信息和关于捐赠的更多细节将通过社交媒体分享。
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