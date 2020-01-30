同济专家：为什么新型冠状病毒感染重症多为老年人

新型冠状病毒肺炎疫情牵动人心，此类肺炎多数预后良好，少数病情危重，危重及死亡病例多发生在老年人群，因此老年人是新型冠状病毒肺炎的高危人群。如何做到理性判断，又该如何科学有效的进行防护？

同济医院综合医疗科张存泰教授团队针对常见问题提出以下建议：

Q1: 为什么新型冠状病毒感染的重症病人多为老年人？

A1: 免疫下降、多病共存

详解：老年人免疫功能下降，且自身存在许多基础疾病。

因此老年人更容易感染且容易出现危重症，一定要注意老年人的防护。

Q2：面对新型冠状病毒，家有老人怎么办？

A2：居家&隔离

详解：老年人应尽量不出门、住单间。

家中若有疑似或确诊病例，老人在家也应佩戴N95或医用外科口罩。

Q3: 老人要怎么戴口罩？

A3: 正确选择、正确佩戴

详解：家中若有疑似或确诊病例，首选N95口罩，其次外科口罩或医用口罩，尽量不使用普通一次性口罩或棉口罩。家人需指导老人正确佩戴口罩。

Q4: 家有老人，自己需要注意什么？

A4: 减少接触、单独用餐

详解：咳嗽或流涕者日常需要戴口罩，咳嗽或打喷嚏时应扭头或低头，用纸巾或者手臂遮挡口鼻，及时洗手。

老人尽量保持隔离状态，单独用餐，不共饮共食，老人用物专门准备。

老人和家人共处时应尽量戴口罩；家人外出回家后需即刻做好个人清洁。

Q5: 家有老人，家庭卫生清洁应注意什么？

A5: 通风、清洁、消毒

详解：开窗通风，有条件使用空气消毒机；通风时转移老人，注意保暖。

每日对物品表面清洁、消毒。不要触摸他人个人物品，注意消毒；老人日用品也应消毒。外出购买的物品有条件应表面消毒后使用。

Q6: 老人饮食注意什么？

A6: 营养均衡、充分熟透

详解：保证营养；清淡饮食的基础上保证吃好吃饱，适量高蛋白饮食，食物要充分熟透后食用。

有基础疾病（糖尿病、高血压、高尿酸血症）的老年人要注意基础疾病的饮食限制。

Q7: 老人若患病，症状有何特别之处？

A7: 不典型

详解：老年人起病时可能不伴发热，仅有乏力或食欲不良。

老年人若出现任何不适症状均应高度警惕，监测体温，密切观察症状变化; 若精神不佳或症状加重，及时就诊。