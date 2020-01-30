湖北新型肺炎出现儿童感染病例，专家：爱孩子就别亲吻孩子

近日，湖北省陆续出现了儿童感染新型冠状病毒肺炎的病例，其中一名11岁男孩为湖北省首例儿童确诊病例，目前经过治疗，孩子发热与肺部情况均有好转。

湖北省儿童医学中心、华中科大同济医院儿科主任罗小平教授介绍，儿童病例增加是疾病流行的一个过程，和成人相比儿童病例多为轻症，目前所有儿童病例均有前期接触史，再次提醒家长们，有疑似患者的家庭一定要重视儿童防控，规范做好居家隔离。同济医院儿科（湖北省儿童医学中心）成立了儿童新型冠状病毒防控核心小组，发布了《2019新型冠状病毒流行期间儿童防控建议》，同时开通“发热门诊儿童专区”免费在线问诊，为广大家长提供诊疗咨询服务。

全国春节假期延长至2月2日，中小学、幼儿园也推迟开学，但随着年后父母陆续恢复正常上班，增加了与外界接触的时间，相应也增加了感染病毒的风险。虽然目前儿童感染新型冠状病毒的数量远远少于成人，但不等于不会感染，家长出门做好自己防护的同时，也不要忽略宅在家中的孩子的防护。

家长回家彻底清洁后再接触孩子

家长应尽量避免去人群密集的公共场所，外出规范佩戴口罩，从室外进门后立即更换衣服鞋子，正确处理口罩，彻底全身洗簌清洁后再接触小孩。家长自己外出前后、早晚指导小孩一起用盐水嗽口，提高防范意识。

促小孩勤洗手，勤洗脸，不乱摸。病从口入，避免年幼小孩吃手，不要用手掏鼻孔，不要用手揉眼睛，告诉小孩手不要碰触公共区域的物体表面（尤其是电梯按钮等频繁碰触的表面），在家里也不要随意乱摸是儿童防护重中之重。

饮食前、大小便后、接触不洁物体后要及时洗手，教会孩子七步洗手法，以鼓励赞扬的方式让年幼儿主动快乐的洗手，以专业讲解的方式让学龄期孩子了解认识病毒，传播方式及自己感染后果，时刻给孩子“洗脑”，让孩子主动积极的正确洗手。

特殊时期，爱孩子就别亲吻孩子

不亲吻孩子，不对着孩子呼气、喘气，不和孩子入嘴同一食物，不和孩子共餐具、饮具，不用嘴巴吹气的方式让食物变冷再喂食。

不能适应戴口罩的小婴儿或新生儿，家长应该特别防护保护孩子，因为家长没有症状的也有可能是带菌者，家长都应主动戴口罩，自己咳嗽或打喷嚏时，应用纸巾将口鼻完全遮住（如果来不及用纸巾，应将手臂遮挡自己的口鼻，再彻底清洗手臂），并将用过的纸巾立刻扔进封闭式垃圾箱内，流动水洗手。

通风时避免穿堂风让小孩受凉

有条件的家庭每日定时应开启空气净化器，紫外线消毒等，条件限制的家庭每日每个房间轮流通风2～3次，每次开小窗通风30分钟到1小时，房间通风时将孩子转移到其他房间，做好保暖措施，避免通风时穿堂风让小孩受凉。

保持家庭环境卫生干净整洁，有条件的家庭可以每日用酒精消毒擦拭物体表面一次，如果有疑似家长没做好防护措施在家里打喷嚏、咳嗽，需立即对所在区域重新消毒。

保持地面清洁干燥，不要有潮湿的角落，避免病毒细菌滋生，如果家庭备有含氯消毒剂的84消毒液，可以按正确方法（84消毒液10ml+990ml水）进行配置后，每天拖地1～2次。如果家庭有疑似或确诊的家长，使用过的物品或居住过的房间消毒时则应该将84消毒液的浓度提高到4-10倍，即将84消毒液的原液由10ml增加到40～100ml加入到960～900ml中，如果不太清楚请咨询相关医护人员。外出买回来的东西有条件的家庭可以用消毒液进行二次消毒再使用。

手机、iPad等电子产品每日清洁

儿童在家休息时不可长时间看电视或玩电子产品，家长要限制时间，适当在家安排锻炼或活动，学龄期儿童不应影响学习，完成学校作业的同时可以和家长一起参与家庭清洁工作，婴幼儿的家长可以进行被动锻炼四肢方法。所有在家休息的儿童均应按时休息，确保睡眠充足。

家长频繁使用的手机不要给孩子玩、看，手机、iPad等电子产品每日需清洁消毒。孩子的玩具，学习、生活用品等能耐高温的可用消毒锅或开水煮沸消毒30分钟，不能耐高温的可选择酒精喷洒或放置在阳光下暴晒。

及时正确隔离

家里有疑似病例居家隔离的家长，没有条件和小孩分开的，尽量保证房间分开，疑似家长避免和儿童接触，在家需佩戴合适口罩（疑似家长在家不可佩戴有呼吸阀的防护口罩），儿童也应该正确佩戴合适口罩。疫情物资紧缺，有条件应先选择儿童N95防病菌口罩，其次儿童外科口罩→儿童医用口罩→一次性口罩→儿童棉口罩，指导孩子正确使用口罩。