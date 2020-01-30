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苏宁：紧急向武汉、襄阳20家医院捐赠400套杀菌消毒灯

2020/1/30 16:38:24来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家1月30日消息 根据苏宁方面的消息，1月30日，接到一线需求后，苏宁紧急向武汉、襄阳两地共20家医院捐赠400套杀菌消毒灯，并由苏宁物流配送到位，助力新型肺炎一线疫情的防控。

▲（图：苏宁向上海援汉医疗队捐赠的取暖器配送到位）

苏宁表示，这些医院包括同济医院、中南医院、武汉儿童医院、武汉大学人民医院、湖北省武警总队医院、武汉市红十字会医院等。此外，苏宁还向上海援汉医疗队捐赠了取暖器，并已在30日上午配送到位。

苏宁相关负责人表示，苏宁将继续与武汉政府以及医疗系统保持紧密沟通，为武汉疫情防控工作提供力所能及的帮助，以解疫区燃眉之急。

近日来，苏宁依托自身全球供应链在海内外积极筹措物资，通过定向向武汉火神山、雷神山医院，以及武汉和周边地区的医疗、公安等机构进行捐赠，紧急支援消毒水、口罩、防护服、医用手套、电器、电脑、日用品等一系列物资，累计捐赠超500万元，并借助开放PP体育所有直播赛事资源、落实免费的物资运输“绿色通道”等措施，为疫情防控工作提供支持和保障。

1月25日，苏宁公益基金会发起“驰援抗击新型肺炎疫情”项目，在苏宁互联网公益平台上线，受到了爱心网友的热切响应，截至1月30日中午12时已筹善款超113万元，这些善款将用于采购当前急缺的物资，助力疫情防控。

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关键词：苏宁消毒灯

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