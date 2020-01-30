蛇？蝙蝠？水貂？新型冠状病毒究竟来源于哪种动物？

与往年相比，2020年的这个春节，实在是太难了。

2019年的冬天，来自武汉的一种新型冠状病毒悄然滋生，伴随着春运的“大迁徙”，迅速蔓延到了全国各地。

据国家卫健委通报，截至1月29日24时，累计报告确诊病例7711例，现有重症病例1370例，累计死亡病例170例，累计治愈出院病例124例，共有疑似病例12167例。短短一个月时间，新型冠状病毒肺炎疫情的确诊病例已超过2003年的SARS疫情。

不断上升的数字，牵动着全国人民的心。疫情之下，除了要做好隔离和救治，找到“病毒源头”也同样重要。

尽快确认病毒的源头宿主和中间宿主，可以加快针对该病毒药物与疫苗的研发，迅速阻断人与病原体的接触，对于病毒病原体早期预防和疫情控制的意义，不言而喻。

新型冠状病毒来源于“野味”

2020年1月7日，武汉肺炎病原体初步判定为新型冠状病毒，经测序，获得其全基因组序列，随后得到公布。

1月20日，国家卫健委高级别专家组组长、中国工程院院士钟南山在采访中表示，从各方面的流行病学的调查看，这次疫情的源头来自一个野生动物，比如说竹鼠、獾这类。

1月22日，中科院院士、中国疾病预防控制中心主任高福表示，此次新型冠状病毒来自于武汉一家海鲜市场非法销售的野生动物。

经过调查，专家很快锁定了武汉华南海鲜市场，虽以海鲜市场冠名，但其实际上却是个综合市场。据了解，这个市场存在多家野生动物交易商铺，也就是所谓的“野味”。

1月26日，中国疾控中心病毒病所首次从华南海鲜市场的585份环境样本中，检测到33份样品含有新型冠状病毒核酸，并成功在阳性环境标本中分离病毒，提示该病毒来源于华南海鲜市场销售的野生动物，但研究并未锁定是哪一种具体的动物。

新型冠状病毒流行源自蛇？遭学界质疑

据雷锋网(公众号：雷锋网)此前报道，1月22日，一篇发表在Journal of Medical Virology（医学病毒杂志）的论文指出，与刺猬、穿山甲等其他动物相比，2019-nCoV的密码子使用偏好与蛇类似，因此蛇最有可能是携带新型冠状病毒的动物。

不过，这样的消息很快得到了学界的质疑：科学媒体“知识分子”商周专栏在23日发表文章称，“此前流行的SARS和MERS病毒的自然宿主均是蝙蝠，通过果子狸和骆驼传染给人，也就是说，病毒的传递是在哺乳动物之间进行的。但蛇不是哺乳动物，而是爬行类。”

圣保罗大学的病毒学家Paulo EduardoBrandão说：“他们没有证据表明蛇可以被这种新的冠状病毒感染并作为宿主。除了哺乳动物和Aves（鸟类）以外，没有一致的证据证明宿主中存在冠状病毒。”

蝙蝠、水貂成候选？

1月24日，北京大学工学院教授朱怀球团队在bioRxiv预印版平台发表题为《深度学习算法预测新型冠状病毒的宿主和感染性》的文章。基于深度学习算法开发的VHP（病毒宿主预测）方法，推测出蝙蝠和水貂可能是新型冠状病毒的两个潜在宿主，水貂可能为病毒传播的中间宿主。

文中提到，随着全基因组序列的在线发布，他们预测了新型冠状病毒2019-nCoV的潜在宿主。结果显示，2019-nCoV的6个基因组均具有较高（p值<0.05）感染人类的可能性。

VHP法提供的50种冠状病毒潜在宿主的P值（人类冠状病毒呈红色，2019-NCoV标记为*）

新型冠状病毒与44种病毒进化树（橙色区域为2019-NCoV）

朱怀球团队研究得出结论，新型冠状病毒具有与严重急性呼吸综合征冠状病毒（SARS-CoV）、蝙蝠SARS样冠状病毒（Bat SARS-like CoV）和中东呼吸综合征冠状病毒（MERS-CoV）类似的感染人类的强大潜力。

与感染其他脊椎动物的冠状病毒相比，蝙蝠冠状病毒具有与武汉新型冠状病毒，即2019-nCoV相似的感染模式。此外，通过比较所有宿主在脊椎动物上的病毒传染模式，发现水貂病毒的传染性模式与2019-nCoV更为接近。

该课题组成员之一，浙江大学医学院第一医院、传染病诊治国家重点实验室副主任肖永红对媒体表示，研究发现，新型冠状病毒与其他冠状病毒有相似的传染过程。蝙蝠身上有多种冠状病毒，这些冠状病毒可能先传染至哺乳动物，再传染到人。比如MERS病毒，中间宿主就是骆驼。对于新型冠状病毒来说，研究预测，蝙蝠是它的最主要来源，中间宿主可能是水貂。

需要指出的是，这一研究并非是基于动物实体的研究，只是采用计算机深度学习算法来进行的数据模式推论，准确性有待商榷。

值得注意的是，23日，中国科学院武汉病毒研究所石正丽团队在bioRxiv预印版平台上发文称，新型冠状病毒（2019-nCoV）或来源于蝙蝠。

据了解，石正丽团队早期从5名患者体内获得了该病毒的全基因组，其中这5例基因组基本上一致，并与SARS-CoV的序列一致性达79.5%。同时还发现，2019-nCoV与云南菊头蝠中存在的RaTG13冠状病毒的序列一致性高达96.2%。

另外，早前21日，中国科学院上海巴斯德研究所郝沛研究员、军事医学研究院国家应急防控药物工程技术研究中心钟武研究员和中科院分子植物卓越中心合成生物学重点实验室李轩研究员合作，在SCIENCE CHINA Life Sciences（中国科学：生命科学）上发表论文称，武汉冠状病毒和SARS/类SARS冠状病毒的共同祖先都是和HKU9-1类似的病毒。并推测和SARS一样，武汉冠状病毒的自然宿主也可能是蝙蝠，在从蝙蝠到人的传染过程中很可能存在未知的中间宿主媒介。

蝙蝠：病毒之王

从目前的几路研究来看，倾向于认为新型冠状病毒的源头宿主疑似为蝙蝠，但病毒的中间宿主是什么，仍不明晰。

蝙蝠身上携带超过100多种凶险无比的致病性病毒，被称为“大自然的活体病毒库”，是真正的病毒之王。许多著名病毒的自然宿主都被证实为蝙蝠。比如埃博拉病毒、尼帕病毒、亨德拉病毒、MERS病毒、SARS病毒等，均被证实蝙蝠为最初的病毒“元凶”。

为什么蝙蝠会携带那么多病毒？

蝙蝠是一个古老的物种，是最早的哺乳动物之一，有5000万年的进化史，漫长的进化过程使得蝙蝠发展出了超强的DNA损伤修复能力，逆天的免疫系统造就了蝙蝠“百毒不侵”的防御功能，虽然携带多种病菌，但自身生命力却极其顽强。且其物种繁多，数量庞大，目前已知的蝙蝠种类近1200种，占了全球哺乳动物总量的五分之一。而且蝙蝠还是除人类之外分布范围最广的哺乳类动物群，几乎无处不在。同时，蝙蝠作为唯一会飞的哺乳动物，活动范围强大，而且以群居生活为主，这就导致其接触和传播病毒的机会大大增加，这也让很多野生动物成为了病毒的中间宿主。

2003年SARS时期，专家从广东野生动物市场上售卖的果子狸体内分离和检测到了和SARS病毒完全一样的病毒。然而，专家调查了全国各地的养殖果子狸和野生果子狸，却发现它们并没有被SARS病毒感染的证据。13年之后，中国科学院武汉病毒研究所石正丽组和崔杰组在SARS冠状病毒起源获得突破性进展，终于在云南昆明地区一个小山洞里的蝙蝠身上发现了SARS病毒所有基因组成，证实了SARS病毒的源头就是蝙蝠。

微博网友@|荷庄|表示：蝙蝠凭一己之力，封印了病毒千年，昼伏夜出，努力扮演一个孤独的潘多拉盒子，并且已经尽到最大努力长得不像个食材，万万还是没想到，这生生世世的努力，终究是错付了……

雷锋网小结：

虽说这次新型冠状病毒的宿主还没有最终明确，但可以肯定的是，依然和野生动物有关。这场突如其来的疫情，给我们的教训，已经足够深刻了。

1月26日，市场监管总局、农业农村部、国家林草局已禁止野生动物交易活动，直至全国疫情解除。

不过，大家也无需过度恐慌，相信在全国人民齐心协力的支持和帮助下，疫情终究会被战胜。钟南山院士表示，这次病毒虽然传染性比较强，但病死率不是特别高。当年SARS持续了五六个月，相信这个新型冠状病毒不会持续那么长。现在要抓住两个要害：早发现，早隔离，这是最原始也是最有效的办法。

在这里，雷锋网编辑提醒大家，为了自己和他人的身体健康，请珍爱生命，远离“野味”。同时，没有特殊情况尽量减少外出，外出的话记得戴口罩，勤洗手、勤消毒，做好防护措施。

参考来源：bioRxiv、inature、MedSci梅斯、知识分子、新京报、央视新闻

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