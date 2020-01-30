腾讯接受 30%“苹果税”，僵局结束？

面对我国国民社交APP推出的新规，苹果自然也想分一杯羹。

2011年1月21日，腾讯公司推出通讯服务APP微信，随后通过一次次版本更新、功能迭代，微信不再像当初那样仅仅支持聊天，刚过完9岁生日的微信如今提供的服务几乎可涵盖所有常见场景，成为人们生产、生活最重要的一部分。

而在微信的辉煌背后，不得不提的便是公众号。从微信公众平台上线，到推文赞赏功能上线，公众号内容生态不断走向成熟。2020年1月15日，微信团队又有了新动作——微信公众号平台正在进行灰度测试付费功能。

值得一提的是，在 iOS端与安卓端微信付费阅读的收费标准不同，苹果将按规定抽取30%的费用。

苹果收取30%费用

毫无疑问，这是苹果在依靠其iOS平台坐收渔利。

雷锋网此前曾报道过，注册超3个月、近3个月内无严重违规记录、已发表至少3篇原创文章的订阅号才可以开通付费功能，订阅号付费内容支持iOS端与安卓端用户购买，其中iOS端须通过苹果应用内支付（IAP）进行付费。

关于IAP，实际上苹果曾在2016年6月13日更新了3.1.1条款，更严格要求APP不得包含指引客户使用非IAP机制进行购买的按钮、外部链接或其他行动号召用语。同时，若使用IAP机制，就要划分应用销售收入的30%给苹果。

因此，iOS端微信文章付费阅读的收入，也自然有3成要落入苹果的口袋。

两巨头“僵局”结束

不过，看着苹果坐收渔利，腾讯也并不总是心甘情愿。

2015年8月，微信公众平台上线赞赏功能，旨在鼓励产出更多的优质原创内容。苹果认为微信内赞赏功能应当走IAP机制，而腾讯对此表示拒绝，因为赞赏功能是由作者和微信平台共同构建的，腾讯作为平台提供方不收取费用，设备提供者苹果也不该收取费用。

对此苹果也进行了“报复”。2017年4月19日，微信团队宣布，受苹果新规影响，iOS版微信公众平台赞赏功能从当日17:00起被关闭。

不过，雷锋网(公众号：雷锋网)了解到，如果按苹果App Store 3.2.1可接受商业模式条款第七条的说法，打赏时跳转到另一界面，就不会被收取30%的提成。

因此，2018年6月6日，腾讯推出了「公众号赞赏功能升级」，将公众号赞赏功能升级为「喜欢作者」，读者在iOS版和Android版微信上都可通过这一新功能直接打赏作者，打消了苹果的如意算盘。

另外，2017年初微信推出「小程序」，为腾讯提供了一个脱离iOS和安卓的移动应用生态系统。雷锋网了解到，2018年，微信小程序总数超100万，达到了苹果中国应用商店的一半规模；上季度小程序的每日活跃用户增加了45%，已达到3亿。

与赞赏功能一样，虽然苹果要求小程序也受 IAP机制的约束，但腾讯也未让步。那么不到两年后，腾讯同意苹果收取公众号文章付费阅读的3成收入，却像是一次“妥协”。

“妥协”背后

市场研究公司Canalys的数据显示，2019年苹果智能手机的生产数量占全球第五，但其年出货量下降了21%。与此同时，华为的出货量飙升了35%，巩固了其中国最大智能手机制造商的地位。

面对这一不利局面，苹果的策略是更加倚重APP Store，实际上APP Store在苹果服务业务营收中的确占有相当大的比重。

不得不说，腾讯通过小程序，恰好把苹果挡在了我国支付市场之外。

对于微信文章付费阅读，有人认为这是一种简单有效的优质信息过滤方式，有人质疑是否真会有人花钱看文章。而此次腾讯同意苹果抽成看似是在抛出橄榄枝，也许会略微提振苹果在中国的营收，但对于苹果硬件销量放缓的影响来讲，可谓杯水车薪。

雷锋网了解到，2020年1月15日，订阅号“三表龙门阵”作为首批内测公众号，已经发出了第一篇微信公众号付费阅读文章，用户付费前只可阅读前14%内容，而iOS端用户点击付费后，也将会跳转至APP Store付费界面，同时，文章留言功能也仅向已付费用户开放。

当前公众号付费阅读功能还处于测试阶段，这一功能是否能更好地激励优质原创内容、维护创作者原创利益，腾讯未来还会如何就IAP支付与苹果周旋，我们拭目以待。

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