开源项目的名称背后都有这些故事

你有没有想过自己最喜欢的开源项目或编程语言的名称来自何处？有着怎样的起源和含义？opensource.com 社区汇总了一些人们最常使用的项目名称及其背后的故事。

Ansible

名称“Ansible”直接来自科幻小说。Ursula Le Guin的著作《罗坎农的世界》（Rocannon's World）中， 有一种设备允许即时（比光速更快）通信，它被称为ansible（从“answerable”一词派生）。 Ansible 也成为了科幻小说的构成要素，包括在Orson Scott Card的《安德的游戏》（Ender's Game）中，该设备远程控制了许多太空飞船。 对于控制分布式机器的软件来说，这似乎是一个很好的模型，因此Ansible的创建者Michael DeHaan借用了这个名字。

Apache

Apache是一个开源的Web服务器，最初于1995年发布。 它是指对原始软件代码重复的补丁，“A-patchy server”（一个补丁服务器）。

Bash

最初的Unix shell，即 Bourne shell，以其创建者命名。 在开发Bash时，csh（发音为“seashell”）实际上在交互式用户登录中更为流行。Bash项目旨在通过使其更适合交互使用来使Bourne shell焕然一新，因此它被称为“Bourne Again shell”，是对“Born Again”（重生）的双关语。

C

早期有一个称为BCPL（基本组合编程语言）的编程系统， AT&T 的 Thompson 创建了一个简化的BCPL版本，称为B。但是B不那么灵活。然后Ritchie接受了B的想法，并将其扩展为一种称为C的编译语言。

Emacs

经典的anti-vi 编辑器，其名称的真正词源并不明显，因为它源自“Editing MACroS”（编辑宏）。它拥有许多恶作剧式的解读，例如 “Escape Meta Alt Control Shift”（用来调侃其对键盘的严重依赖）， “Eight Megabytes And Constantly Swapping”（调侃它很吃内存）和“Eventually malloc()s All Computer Storage”（最终分配了计算机所有的储存空间）等等。

GNOME

根据维基百科上的说法，GNOME最初是一个缩写，代表“GNU Network Object Model Environment”（GNU网络对象模型环境）。现在，该名称不再代表该项目，并且已被删除，但名称仍然存在。

Java

Java最初被称为Oak，但该名称因现有商标而被否决。传说该语言的工作组在1995年1月进行了一次大规模的头脑风暴。 他们还起过很多其他名称，包括Silk、DNA、WebDancer等。团队不希望新名称与过度使用的术语“web”或“net”有任何关系。最终，Java 更符合他们“具有动态感”、“有趣”且“易于记忆”的要求。

Jupyter

许多数据研究者都会用到Jupyter notebook。 Jupyter的名称是其使用的三种开源语言的组合，这些语言在数据科学中非常重要：Julia、Python和R。

Kubernetes

Kubernetes源自希腊语中的“舵手”。该项目创始人Craig McLuckie 想坚持航海主题，他解释说，技术驱动容器，就像舵手或飞行员驾驶容器船一样。有趣的是，它和英语单词“governor”具有相同的词源，与蒸汽机上的机械负反馈装置一样。

KDE

KDE最初代表“Kool Desktop Environment”（Kool桌面环境）。它由Matthias Ettrich于1996年创立。

Linux

Linux因其创始人Linus Torvalds而得名。Linus最初想将他的作品命名为“Freax”，因为他认为以自己的名字命名太过自负。但Torvalds的同事，当时是FTP服务器志愿管理员之一的 Ari Lemmke，不认为Freax是个好名字。 因此，他在未咨询Torvalds的情况下，在服务器上将项目命名为“Linux”。

以下还有一些受欢迎的Linux发行版：

CentOS

CentOS是 Community Enterprise Operating System（社区企业操作系统）的缩写。

Debian

创建于1993年9月的Debian Linux，名字来源于创始人Ian Murdock和他当时的女友Debra Lynn。

RHEL

Red Hat Linux得名于创始人Marc Ewing，因为他戴着祖父给的红色康奈尔大学软呢帽。

Ubuntu

Ubuntu旨在广泛地共享开源，它以非洲ubuntu哲学的名字命名。Ubuntu可以翻译为“对他人的人性”。

Nginx

该名称实际上应该被读作“EngineX”，指功能强大的web服务器，就像引擎（engine）一样。

Python

Python的创建者Guido Van Rossum是喜剧团Monty Python的粉丝，Python的名称也由此而来。

Raspberry Pi

在70年代和80年代，以水果命名的计算机是一种流行的趋势，Apple、Tangerine、Apricot等等。Raspberry Pi 正是对这一趋势的致敬。树莓虽小，味道却很浓郁。名称中的“Pi”暗含着这样一个事实：最初，计算机只能运行Python。

Zsh

Zsh是一个交互式登录 shell。1990年，普林斯顿大学的学生Paul Falstad编写了第一个版本。他在看到普林斯顿大学助教Zhong Sha（zsh）的登录ID后，觉得这听起来像是一个好名字，于是直接用来对其进行了命名。

除此之外，还有很多其他有趣的项目名称，你还了解哪些？可以在评论中与大家一同分享。