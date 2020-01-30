AMD 2019 Q4财报营收增加50%，数据中心收入能否再次翻倍？

雷锋网(公众号：雷锋网)消息，本周，AMD发布了2019第四季度财报，高于分析师的预期，但AMD发布的2020年第一季度预期低于分析师预期，这让投资者感到担忧。值得注意的是，分析师们普遍关注的数据中心业务，AMD的高管们并不能给出更详尽的说明，这让外界难以通过量化的数据去衡量AMD挑战英特尔在数据中心地位的真正实力。

有乐观的预测，2020年AMD数据中心业务的收入将再次翻倍。

AMD 2019 Q4财报显示，AMD本季度营收21.3亿美元，较去年同期的14.2亿美元同比增长50%，略高于分析师预期的21.1亿美元；净利润为1.70亿美元，比上年同期的3800万美元增长347%。

具体的业务板块，AMD的PC业务（包括图形卡和PC芯片）收入16.6亿美元，同比增长近69%，环比增长30%，超过FactSet调查的分析师平均预期的15.0亿美元；非PC业务（企业、嵌入式和半定制部门）收入4.65亿美元，同比增长7%，环比下降11%，低于FactSet调查的分析师预期的6.04亿美元。

财报还显示，AMD第四季度运营支出为6.01亿美元，高于2018年同期的5.09亿美元和上一季度的5.91亿美元。不计入某些一次性项目（NON-GAAP），AMD第四季度调整后运营支出为5.45亿美元，高于上年同期的4.74亿美元和上一季度的5.39亿美元。

另外，财报还显示，调整后每股收益32美分，高于分析师预估的30美分。

来源：AMD

最新财报发布后，AMD的股票下跌。不过在过去的两年中，AMD的股票一直处于上升趋势中，主要是因为人们预期它将挑战在高利润服务器市场占主导地位的英特尔。但最新的财报以及AMD对第一季度的预测，引起了对该投资论点的明显担忧。

AMD还预计，2020年第一季度营收为18亿美元，低于分析师预期的18.6亿美元。全年营收方面，AMD预计2020年收入将增长28%-30%，不包括某些项目的毛利率为45%。分析师则预计，AMD 2020全年收入为85.9亿美元，同比增幅约24%。

AMD财报，来源：AMD

AMD表示，其第四季度业绩被半定制业务“部分抵消”，半定制业务主要是由视频游戏机的定制芯片驱动，该业务预计将在今年下半年随微软和索尼新一代游戏机的推出而回升。但是高管们拒绝透露具体的份额，以及对未来游戏芯片以及服务器芯片的增长幅度。并且，AMD高管对数据中心业务的没有给出详尽的说明。

AMD首席执行官Lisa Su（苏丰姿）在周二的电话会议开始时表示：“在服务器方面，由于对第二代Epyc处理器强劲的需求，单位出货量和ASP均较上一季度增长，收入增长了两位数。”

当然，这在很大程度上也要靠预期在今年下半年推出的第三代“Milan”Epyc处理器。这意味着AMD可以在服务器CPU市场收入的稳定增长，但能否再次翻倍？

在与分析师的电话会议中，很明显，AMD将这两个看似完全不同的业务结合在一起令分析师们感到沮丧。华尔街分析师尝试了各种策略，以了解半定制业务实际的下降幅度以及其利润率如何影响AMD的总体毛利率，但得到的是含糊的表态。

加拿大皇家银行资本市场分析师米奇·史蒂夫斯（Mitch Steves）坦率地要求更明确的解释。“基本上，对于第四季度，半定制业务似乎连续下降了50%或在该范围内。是否如此？”史蒂夫问。“从服务器的角度来看，也许是定性的，云计算和企业计算实际上有多少收入？”

Lisa Su的回应仅提供了一点帮助，并指出该公司认为下半年半定制业务的收入下降“最高30%”或更高的幅度，这可能意味着半定制业务业务在2019年下半年下跌超过36%。她还表示，关于2020年云/企业的混合情况，“它会逐季度变动，但我认为最好的猜测是，我们就简单地说两者之间的关系。”

如果AMD与竞争对手英特尔和Nvidia一样，仅提供其半定制业务和企业/数据中心业务的具体数字（例如收入和利润信息），它将节省大量时间。 分析师显然感到沮丧，在电话会议开始之前，富国银行分析师Aaron Rakers在一份报告中写道：“AMD需要为投资者提供更透明的收入信息，即有关服务器和数据中心GPU更多可量化的细节。”

AMD发言人在一份声明中说：“我们的业务分为两部分，其中一类涉及PC业务（计算和图形），另一类涉及非PC业务（企业、嵌入式和半定制）。” “我们不会单独报告细分市场，但会尽力提供有参考价值的信息和数据，以帮助投资者最好地了解我们的业务驱动因素。”

The Next Platform猜测认为，AMD的Radeon Instinct GPU加速器实现了8200万美元的销售额，增长28.4%，Epyc处理器的销售额为2.32亿美元，增长55.7%，这主要受罗马的销售额推动。加上他们的模型，AMD的数据中心销售额达到3.14亿美元，增长14.8%。

全年来看，猜测2019年AMD在数据中心的Radeon Instinct GPU销售额为2.93亿美元，Epyc CPU销售额为6.94亿美元，总计9.86亿美元，占其67.3亿美元销售额的14.7%。如果到2020年一切顺利，AMD的销量将增加，并且应该再次使数据中心的收入翻一番，就像从2018年到2019年一样。

当然，有分析师也认为，如果AMD希望继续被视为PC公司，那很好。但是，如果它想成为服务器/数据中心提供商，就需要为投资者更多的数据。

否则，将AMD视为该市场的有力竞争者可能越来越困难。

雷锋网参考：AMD、MarketwWatch、The Next Platform

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