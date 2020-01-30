外媒：苹果三星第四季度出货量不相上下，今年更激烈

1月30日消息，据国外媒体报道，市场研究机构的第四季度数据显示，苹果有望挑战三星的地位，成为全球销量最高的智能手机供应商。

当地时间周四各家行业研究机构发布的预测数据显示，在关键的假日购物季，苹果智能手机发货量接近或已经超过韩国竞争对手。市场研究机构Strategy Analytics认为，苹果第四季度iPhone智能手机发货量为7070万部，略高于三星的6880万部。Canalys则估计，苹果当季智能手机销量为7800万部，超过三星当季的7100万部。IHS Markit的研究人员得出的结论相反，三星智能手机销量为7070万部，而苹果销量为6770万部。

由于苹果早在一年前就停止公开自家iPhone销售的相关数据，而三星公布的数据包含了智能手机和功能手机在内的总出货量，因此市场研究公司只能进行估算。然而，各个市场研究机构的共识是，手机领域的这两个主要品牌差距已经不大。

这三家市场研究公司还估计，华为本季度的智能手机出货量为5600万部。

苹果本周公布了第四季度财报，营收和利润均创下纪录，其股价也随之再创新高。苹果可穿戴设备和服务业务当季增长强劲，而iPhone智能手机业务再一次成为其皇冠上的明珠。三星则报告称，其移动业务的运营利润有所提高，但内存芯片业务的长期低迷影响到三星的当季业绩。内存芯片业务曾是三星利润最高的业务。

iPhone复苏似乎主要归因于iPhone 11系列产品的成功推出。去年年初苹果业绩开始下滑的趋势在最后一个季度出现逆转。苹果已经要求供应商和芯片制造商增加产量，以满足高于预期的市场需求。此外，据称苹果还将于今年3月推出一款价格更低的iPhone手机，这有望进一步推动公司业绩增长。

通常苹果在第四季度推出新机型时，iPhone销量会大幅增长。IHS的数据还显示，2019年三星智能手机的总出货量远远超过苹果，前者的智能手机出货量为2.95亿部，相比之下苹果为1.93亿部。三星计划在今年2月份对其Galaxy系列旗舰智能手机进行升级，并推出一款新的可折叠手机；三星还表示将在今年余下时间中在将5G技术推向中档的Galaxy A系列智能手机，上述举措势必将使两家公司在整个2020年都处于激烈竞争中。