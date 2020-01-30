美团单车在湖北暂停收费，可不限时间不限次数骑行

1月30日下午消息，美团单车近日宣布，决定在湖北地区暂停收费，每天可不限时间、不限次数使用。

据了解，1月26日，美团单车就在行业内发起行动，向武汉协和医院、武汉市城管委发放10052张免费月卡，分配给医护人员、路面工作者及环卫工人等，全湖北调运超过30万辆美团单车全力服务医护和防疫人员出行。

1月28日0时起，为确保湖北已运营城市内所有医护及各类疫情防控工作人员免费出行，美团单车决定在湖北地区暂停收费，每天可不限时间、不限次数使用。

对此，美团单车相关负责人表示，考虑到自武汉公交停运、机动车管制以来，不少医护、防疫一线人员只能步行上下班，“为了确保医护及防疫人员无论何时、何地都能最方便快速地出发，或上班抗疫或回家休息，我们选择暂停在湖北收费。希望广大民众继续响应政府号召，尽量减少出行、做好疫期防护，将出行资源留给最需要的人。”

同时，美团单车全力提供充足的单车并进行及时消毒。美团单车大数据显示，近期武汉地区的骑行单次时长和单次距离，都较以往提高了60%以上。

除此之外，美团单车还在全国范围推出多重举措，最大限度保障市民骑行安全。一是升级运维员工的卫生防护，提供并要求佩戴口罩、手套上岗，身体状况每天报备；二是建立特别联动小组，每天定时用消毒液对单车握把、座椅等部位擦拭消毒；三是及时调运，最大化保障各个区域的超市、社区及医疗点周边的车辆供给；四是在美团App和摩拜单车App等平台推送相关防疫提示，呼吁广大市民继续响应政府号召，尽量减少出行。