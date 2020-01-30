搜狗捐赠7000万现金及物资，支援肺炎疫情防控

1月30日晚间消息，为支持抗疫、防疫工作，搜狗公司决定通过物资直接捐助、设立医护人员关爱基金以及健康基金等方式，为抗击疫情捐赠7000万元的现金及物资。

一千万元物资捐助，驰援疫情严重地区

为缓解疫情严重地区医疗物资紧缺的状况，搜狗公司通过国内外供货渠道多方筹集，紧急采购全球医疗物资，并与九三学社展开合作，主动与疫情严重地区的九三学社地方组织建立联络、共同行动，全力支援湖北。

目前，搜狗公司通过九三学社荆门市委员会直接向奋战在抗击新型肺炎疫情一线的医院和医护工作人员捐赠的第一批防护口罩、防护服、护目面罩、医用手套等各类紧缺物资已经在发往疫区的路上。后续搜狗还将继续与九三学社地方组织开展合作，持续将物资送往疫情严重的地区，为共同打赢疫情防控阻击战贡献力量。

一千万元关爱基金，致敬逆行者

为向北京众多奔赴疫区一线的医护人员致敬，搜狗公司与北京市红十字会已达成并已签署协议，捐助1000万元，设立“致敬最美逆行者——搜狗首都援鄂医护人员关爱基金”，为在新型肺炎病毒疫情期间北京赴鄂医护人员提供家庭生活补助。

据了解，本次搜狗公司与北京红十字会设立的“搜狗首都援鄂医护人员关爱基金”，每一位由北京卫健委派出的赴鄂医护人员均可向所属医院申请，经审核后向医护人员发放，搜狗相关负责人表示，每一位在一线抗击疫情的医护人员都值得尊敬，而此举意在让奋战在一线的医护人员在救死扶伤时，能少一分担忧，多一分保障。

五千万元健康基金，扶持基层医疗智能化

搜狗宣布启动基层医疗扶持计划，设立专项扶持基金5000万元，投入到全国公共卫生基层机构迫切需要解决的领域中，包括提升疫情应急处置能力、丰富信息数据采集和处理手段、加强基层医护人员培训、推动常见病智能问诊分诊、AI随访和AI慢病管理等智能化工具普及等领域。

为备战下一阶段疫情防控，搜狗公司还将目光聚焦到全国疫情严重而基础医疗条件有限、医疗物资匮乏的重点县市，与北京市医学奖励基金会、健康县域传媒、《小康》杂志社联合发起“驰援百县行动”，向重点县市捐助紧缺医疗物资，无偿提供服务民众的新型冠状病毒肺炎问答机器人、服务基层医务人员的基于AI的新型肺炎培训机器人等技术和产品，助力新型肺炎常识普及和疫情排查，助力基层医疗信息的采集和咨询。

据介绍，搜狗还组织投入大量的技术产品研发力量，已投入超过1000人/天的研发力量，相继推出了新型肺炎疫情实时动态、科学防护、在线问诊、发热门诊地图查询、交通管制查询、确诊患者同程查询等便民免费服务。