解决疫情信息不对称，这群程序猿强势加入搭起了平台

1月30日消息，武汉新冠肺炎疫情牵动人心，各行各业的人都希望尽到自己的绵薄之力。以程序员、开发者为主的技术群体也没闲着，发起了“wuhan2020”项目，为武汉进行“技术支援”。

wuhan2020是由同济和华师x-lab实验室于1月26日发起的开源项目，该项目希望能借助开源平台与开源技术，汇聚力量解决疫情信息交流不通的难题。截至发稿时，该项目已经获得3500以上的star。

x-lab实验室表示，针对目前新型冠状病毒疫情，武汉及周边各市县均爆出物资供给不足的情况，而重大公共卫生事件在公共社会事件中属于较复杂的类型，统筹安排难度大，周期长，利用数字平台优势，让各供需方进行分布式自助对接可大幅提升效率，而目前信息采集与公布平台不一致，信息散乱很难进行有效沟通，大量图片信息不利于实时沟通。故发起该项目，旨在统一收集本次事件中相关事务处理方的信息，并利用开源和分布式协作优势实时更新并通报，提供各方的联系平台。

据了解，该项目经过两天时间就建立起一套完整的工作体系：信息收集人员从各方不断汇集过来相关的信息；而程序员们则用设计和代码进行着对抗。以程序员、开发者为主的技术群体则在Slack上进行着密切沟通，各有特长的开发者在数据同步、API服务器、前端页面、地图可视化等等不同小组进行协作。

要注意的是，该仓库为数据主仓，所有数据由脚本自动提交导入，所以在此广大开发者不要在该仓库中直接提交数据信息，而是参考文档进行提交。

目前整个项目一共产生了23位贡献者，issue数量超过165条。

总而言之，控制疫情绝不只是医护人员的工作，我们除了家里蹲，也能发挥自己的专长，做出一份贡献。相信众志成城，一定能够取得疫情的胜利！