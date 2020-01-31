4.5元口罩卖38元，山东一公司将被罚40.5万元

IT之家1月31日消息 IT之家从山东省市场监督管理局网站获悉，近日，山东省加大价格监管执法力度，以口罩、蔬菜、粮油等居民日常生活用品为突破口，严查疫情防控期间哄抬价格、未按规定明码标价等违法行为。

昨日晚间，山东省市场监督管理局公开曝光一批典型案例：

严厉查处哄抬价格的违法行为

1月26日，济南市平阴县市场监督管理局根据群众举报，对济南鲁平医疗器械有限公司进行检查，发现该公司将进价为2.7元/只的口罩，以12元/只的价格销售；将进价为4.5元/只的口罩，以38元/只的价格销售，且未明码标价，涉嫌构成哄抬价格和不按规定明码标价的违法行为。平阴县市场监管局拟对该公司存在的违法行为处以40.5万元罚款，并责令其依法向消费者退回多收价款。

1月27日，聊城市市场监督管理局根据网络舆情，对聊城市东昌府区齐鲁大药店连锁有限公司第二连锁店进行检查。发现该店自1月24日以来共进货三批N95口罩，第一批进货价10元/只，售价19.9元/只；第二批进货价15元/只，售价22.5元/只；第三批进货价15元/只，售价29.9元/只，涉嫌构成哄抬价格的违法行为，聊城市市场监管局责令当事人立即改正上述违法行为，拟没收违法所得并顶格处以5倍罚款，共计49455.6元。

严厉查处不按规定明码标价的价格违法行为

1月29日，青岛市西海岸新区市场监督管理局根据群众举报，对青岛市西海岸新区六和社区海岸大药房进行检查，发现该店在销售N95口罩的过程中明码标价不规范，拟按顶格给予5000元罚款。

1月27日，日照市五莲县市场监督管理局根据举报，对五莲县康乐生大药房有限公司进行检查，发现该公司销售“KN95口罩”未明码标价，该行为构成不按规定明码标价违法行为。五莲县市场监管局立即责令当事人整改，暂停营业4天。