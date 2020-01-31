腾讯联合复星全球采购的45000套防护服运抵武汉

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IT之家1月31日消息 昨日晚间，载有约4.5万套防护服的中国邮政CF9117航班降落在武汉天河国际机场，这批由腾讯公司联合复星集团在英国、日本等多地采购的防护物资，将直接捐赠给疫区。
据介绍，这批由腾讯联合复星捐赠采购的物资中，包含3.2万件工业级防护服，可以供医疗保障人员和防控人员在工作中使用。剩下的1.28万件符合日本医疗级标准的防护服，可以供疫区医院医护人员在医疗隔离区救治患者时使用。
此前，腾讯从迈兰公司采购到的50万只防护口罩已于1月28日加急运抵武汉。
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