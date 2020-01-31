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2020上半年，苹果除了iPhone SE2还将有哪些新品？

2020/1/31 7:08:04来源：爱活网作者：penylo责编：懒猫评论：

2020年上半年可能将是苹果忙碌的几个月份，根据苹果分析师郭明錤预测，苹果将会在短时间内发布数款新品，其中自然包括传闻已久的iPhone SE2、高端耳机、跟踪传感器AirTages甚至是无线充电板也将再度回归。

跟踪传感器AirTages早在去年，已经透过iOS代码被率先曝光。这是一个方块状的蓝牙跟踪器，能够借助苹果的UWB技术更快速的查找出物品的丢失地点。这意味着AirTages将是iPhone 11以后新手机的专属产品。

被谣传了几个月的iPhone SE2则是重中之重。种种迹象表明，iPhone SE2将会依照iPhone 8设计，但是搭配与iPhone 11相当规格的配置，并最早在3月底之前发布，定价399美元起步，相当于2767元人民币。同时新手机屏幕相对iPhone SE也会更大。

另外一个传说则是无线充电板再次被提上议程，但郭明錤没有明说是否仍是AirPower，亦或者是妥协后的廉价版本。

同时随着AirPods和AirPods Pro的大受欢迎，更高端的蓝牙耳机也可能随之发布。从目前看来，苹果有足够的理由进一步扩展耳机产品线，至于是否具备更好的降噪功能还需要时间验证。

在预测报告中，甚至还包括了iPad Pro和MacBook Pro/Air的更新。特别是iPad Pro上次更新时间是2018年，随后更新的iPad Pro兴许真有可能装上三个摄像头模组。

而MacBook Pro和MacBook Air也有着更新的十足理由，这两款产品势必紧跟16英寸MacBook Pro更换上全新的剪刀式键盘，同时随着十代酷睿的更新而在硬件配置上做出调整。

是的，虽然中国春节长假延长了几天，但是丝毫不妨碍苹果新品，随时呼之欲出的样子。

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关键词：苹果iPhone SE2

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