研究称Verizon 4G网速比T-Mobile 5G更快

IHS Markit旗下RootMetrics对美国5G网络性能的早期分析发现，4G网络的性能还有很大提升空间，并指出在某些地方4G数据速率甚至超过了5G。

这项于2019年下半年进行的研究凸显了（各大运营商）5G网络覆盖和网速方面的差异。以洛杉矶的服务为例，最大下载速率从美国T-Mobile的125.7Mbps到Verizon的627Mbps差距明显。

RootMetrics指出，Verizon的4G数据速率超过了该市T-Mobile 5G网络的平均水平，几乎与AT&T的5G服务所提供的相同。

然而，就5G覆盖而言，T-Mobile位居榜首，占到洛杉矶的近39%。相比之下，Sprint为36.4%、AT&T为6.7%、Verizon则不到1%。

Sprint在该市的最高5G速率达到201.1Mbps。

RootMetrics指出，研究结果反映出运营商对5G不同频段的使用：虽然Verizon偏爱的毫米波具有更快的网速，但其竞争对手采用的sub-6GHz频谱可以传播得更远以提供更大的覆盖范围。

尽管最初的结果“有些喜忧参半”，但RootMetrics预测，数据速率和覆盖范围将随着时间的推移而提高，与“技术升级”相一致。