严禁收寄野生动物，国家邮政局印发疫情防控期间营业网点操作规范

IT之家1月31日消息 据国家邮政局今日消息，春节假期即将结束，快递即将恢复生产，此时恰逢新型冠状病毒感染肺炎疫情肆虐。为指导基层营业网点做好疫情防控工作，国家邮政局市场监管司下发了《疫情防控期间营业网点操作规范（建议版）》，要求各快递企业按照地方卫生健康等部门要求，结合本企业和基层营业网点实际，细化实化相关措施，切实做好疫情防控期间营业网点的寄递服务工作，保障企业员工和人民群众的生命安全和身体健康。

关于积极稳妥做好疫情防控，规范指出，人员上岗前，要准确测量体温，体温正常方可上岗。上岗期间，营业人员要正确佩戴医用口罩，各类用品用具要进行消毒，处理邮件快件后双手要消毒并用流水清洗。营业场所要消毒，保持通风换气。客户进入营业网点要通过体温测试。对于未戴口罩的客户，要劝说其正确佩戴口罩。

关于严格执行收寄验视制度，规范要求，营业人员收寄物品类邮件快件时要严格验视内件，进行实名收寄。严禁收寄野生动物，避免禁寄物品流入寄递渠道。对于客户交寄的生冷鲜物品，由于邮件快件消毒等因素，不建议在此期间交寄。个人寄往疫情重点地区的医疗用品、用具和药品等，要在系统中录入交寄物品内件属性，并进行妥善包装，确保邮件快件寄递安全。

关于邮件快件投递安全，规范要求，对有投递服务的网点，要根据当地政府部门防控疫情的要求，做好投递作业安排，切实保证邮件快件的及时投递（遇特殊情况要及时向当地邮政管理部门汇报）。投递人员要正确佩戴口罩做好防护，到岗和归班都要进行体温检测。在投交邮件快件前要与收件人电话联系，确定投交方式，尽可能投送至智能快件箱，避免感染风险。

规范要求严格执行日报告制度。目前正常运营的网点每天要向上级报告营业人员身体有无异常情况，如营业人员或其家属出现疑似病情，要及时安排就诊，严格遵照医嘱治疗，网点立即暂停业务。有确诊病例的，要对密切接触人群进行感染排查，并第一时间报告当地政府、上级部门和当地邮政管理部门，杜绝瞒报、谎报等情况发生。

规范还就安排假期及节后网点正常生产做了要求。按照国务院延长春节假期的通知，网点要做好延长节假日系统维护工作及网点营业人员及时间的工作安排。营业网点负责人要对员工教育提醒到位，保证网点正常工作秩序，避免过度恐慌。营业网点员工春节后上班工作，要按照地方政府通知要求来统筹安排，如网点有因疫情不能及时返回或上班的员工，立即报告上级部门及时调配人员替岗。