新冠病毒核酸快检试剂盒研制成功：8-15分钟确诊

钟南山说“应对疫情要抓住两个要害，一个是早发现，一个是早隔离”，疫情狙击战中时间就是生命，快速核酸检测试剂盒是当下的瓶颈。

自2019年12月武汉新型冠状病毒（2019-nCoV）感染的肺炎爆发后，奇天基因第一时间响应国家号召，与中国疾病预防控制中心病毒病预防控制所联合组建专家团队，全力投入攻坚。春节期间坚持奋战，1月25日（大年初一）开发完成，1月28号共同完成样本验证，29日启动量产和上市。试剂盒成功突破之前90分钟的检测时间，实现15分钟检测出结果，早发现早隔离，为阻断传播争取宝贵时间。

来源：企业供图

针对本次疫情，中国疾控中心联合奇天基因研发出的新型冠状病毒核酸检测快速诊断试剂，是一整套检测方案，配套仪器进行了软件升级提高灵敏度。

一是针对核酸的快速检测实现8-15分钟出结果。目前国内快检的产品都是抗体检测，对于早期检测灵敏度偏低。

二是试剂的保存及操作更简单，有利于基层社区及基层医院实施核酸检测。

三是实现样本核酸随到随检，避免样本积累后再开展核酸检测的痛点，加快分流及检测速度。

四是操作对人员要求不高，经过短时间培训就可以进行检测。

该产品或可以分布式部署在具有生物安全等级实验室的海关、机场、火车站等流动性大的场所，随到随检。

试剂盒具有灵敏度高、特异性强、检测速度快的特点。可精准快速完成检测相关工作。

来源：企业供图

轻盈便携：仪器轻便，全套设备可同时放入拉杆箱。

快速反应：15分钟内出结果，降低传播风险。

精准判读：自动判读阴阳性，省去数据分析过程。

性能稳定：低温储存可达12个月，干粉状态易储存运输。

多场景应用：生物安全防控条件的基层使用。

极简工作流：操作简单，人员经过培训后都可操作实验。

该试剂盒为中国疾控中心与奇天基因联合研制。